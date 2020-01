La GC Management, di proprietà del giovane imprenditore di Reggio Calabria, ha sempre creduto fortemente nelle potenzialità dell’Industria 4.0, espressione di una generazione di consumatori, imprenditori e ricercatori che puntano a creare una nuova forma responsabile di economia. La Sharing Economy poggia sui principi della Condivisione, del Riutilizzo e del Riciclo, proponendosi di generare valore economico grazie all’impiego condiviso di risorse. Tutto questo è stato reso possibile dall’avvento del Web. Difatti, l’obbiettivo di ogni forma di Sharing Economy è quello di valorizzare le risorse già esistenti condividendole grazie a portali dedicati nel web e generando un beneficio sia economico che esperienziale per la rete di individui che si mettono in contatto. L’Industria 4.0 sta diventando sempre più rilevante, andando a coprire i più disparati settori della nostra economia: il mercato dei trasporti ha visto il fiorire di iniziative di Car Sharing, il mondo del turismo è stato rivoluzionato dalle realtà di House Sharing, mentre per quanto riguarda il settore della ristorazione, il Social Eating si sta affermando anche in Italia (grazie anche alla nostra piattaforma leader di settore Home Restaurant Hotel) Quali altre realtà saranno investite dalla Rivoluzione in chiave 4.0? Sicuramente le possibilità saranno infinite ma per il momento vi possiamo anticipare che il Team della GC Management lancerà entro Marzo 2020 “Hotel Pet”, una nuova ed unica piattaforma digitale dedicata ai nostri amici a quattro zampe (e non solo). Cosa è Hotel Pet? Hotel Pet è una piattaforma ispirata all’economia della condivisione che permette l’incontro tra persone con diverse esigenze. Da un lato, ogni amante degli animali può mettere a disposizione il proprio tempo (e la propria abitazione) a un Pet , dall’altro chiunque abbia la necessità di far accudire il proprio migliore amico per un po’, può trovare facilmente una comoda soluzione… Cosa si potrà trovare -ed offrire- su Hotel Pet? Hotel Pet sarà pronto ad accogliere ogni tipo di scambio di servizi e risorse per il benessere dei nostri animali domestici. La Piattaforma sarà organizzata per categorie. Le Categorie tematiche raccoglieranno i seguenti servizi: – Pet Sitting Finalmente anche il mondo del Pet Sitting trova uno spazio totalmente dedicato sul Web grazie a Hotel Pet. Chi vuole offrire servizi di Pet Sitting può creare il suo annuncio presentandosi e descrivendo la propria attività, ogni Pet Sitter potrà essere recensito. Cosa fa un Pet Sitter? Un Pet Sitter è un amante degli animali che ha fatto della propria passione un lavoro e che offre diversi tipi di servizi: Soggiorno completo per animali presso i Pet Sitters.

Pet Sitting direttamente a domicilio.

Visite a domicilio.

Dog Walking: passeggiate.

Pet sitting diurno. – Veterinari

– Negozi per Animali

– Toelettature per Animali

– Strutture ricettive Pet Friendly

– Pet Trainers

I Tools, una preziosa risorsa Ogni Utente potrà inoltre usufruire dei nostri Tools, servizi personalizzati per dare visibilità alla propria attività. Hotel Pet, una grande Community! Hotel Pet è una grande community aperta a chiunque ami gli animali: potrete condividere video, foto e scambiarvi utili consigli; nella sezione Pet Stories troverete interessanti notizie dal mondo a quattro zampe e nello Shop sarà data la possibilità ad imprese d’eccellenza del settore di pubblicizzare i propri prodotti dedicati al Pet. Lo Shop di Hotel Pet Lo Shop di Hotel Pet permetterà a tutte le aziende del settore di avere una vetrina digitale aperta a tutti gli amanti degli animali. Dalle aziende più grandi ai produttori di nicchia, una opportunità per rimanere sempre aggiornati sulle nuove offerte del mercato del Pet.