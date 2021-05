Da Born to be wild a Born to be killed il passo è breve, se nasci visone. Ma la differenza è enorme: da una parte la vita selvatica in natura, come dovrebbe essere; dall’altra una non vita in una gabbia, che si concluderà dopo poche settimane con una morte orrenda per asfissia, provocata con il gas, sempre che qualche malattia o infezione non ci si mettano di mezzo prima. Alla fine del visone resterà solo uno scampolo di pelliccia, destinato assieme ad altri a diventare parte di un cappotto o di un collo.

Ci si può immedesimare in un visone? Si può provare ad immaginarne le paure e le angosce vissute da dietro il reticolo metallico? Lo hanno fatto dodici tra personaggi dello spettacolo e della cultura — da Red Canzian a Rosita Celentano, da Tullio Solenghi a Jo Squillo, passando per la conduttrice e musicista Kris Reichert, gli attori Massimo Wertmüller, Claudia Zanella, Tullio Solenghi, Daniela Poggi e Claudio Colica, la showgirl Daniela Martani, la cantautrice e food blogger Chiara Canzian e il filosofo e scrittore Leonardo Caffo — che per l’associazione animalista internazionale Peta (People for ethical treatment of animals) hanno realizzato il video «Nato per essere ucciso». Una denuncia ma anche e soprattutto un appello a voltare pagina, con la rinuncia definitiva agli allevamenti di animali da pelliccia. Per una scelta etica, innanzitutto. Ma anche per una maggiore tutela della salute degli animali e delle persone che vi lavorano a contatto.







La cronaca dell’ultimo anno ha riportato più volte in Europa (e anche in Italia) casi di contagio da coronavirus tra i visoni da allevamento, contagi che hanno poi riguardato anche le persone addette alla loro gestione. E diversi Paesi, tra cui il nostro, hanno preso provvedimenti sospendendone le attività. Lo scorso 25 febbraio il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza che proroga a tutto il 2021 la chiusura degli allevamenti di visoni, che nel territorio italiano sono una dozzina. Un primo fermo era stato deciso lo scorso novembre per «seguire il principio della massima precauzione». L’ordinanza prevedeva anche le misure da adottare in caso di scoperta della malattia, tra cui l’abbattimento di tutti i visoni della struttura «con metodi eutanasici e distruzione». La richiesta che arriva da Peta e da altre associazioni animaliste e ambientaliste è che il divieto venga reso permanente e che il governo si impegni a riconvertire le aziende o a trovare una nuova occupazione ai lavoratori delle stesse.

«Sono nato per correre. Sono nato per nuotare. Sono nato per esplorare il mio habitat naturale — racconta il visone che rappresenta tutti i visoni d’allevamento, attraverso le voci degli artisti —. Sono nato per fare le fusa come un gatto quando sono felice. Qui dentro, non so cosa sia la felicità». Il racconto prosegue con la descrizione della vita dietro le sbarre, l’impossibilità di muoversi, lo sviluppo di comportamenti paranoici, la solitudine, il terrore. Fino all’ora della morte, che in qualche caso avviene con metodi anche più cruenti dell’asfissia. «Uccidere me — è il monito finale con richiamo alla pandemia — sta uccidendo anche te». L’iniziativa è la prosecuzione della campagna che Peta aveva avviato nei mesi scorsi coinvolgendo un’altra star da sempre in prima fila nelle battaglie animaliste, Elisabetta Canalis, che aveva scritto una lettera aperta all’allora premier, Giuseppe Conte, per sollecitare un intervento restrittivo.