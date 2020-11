L’ultimo esemplare conosciuto al mondo di giraffa biancapotrà — ora — muoversi in modo sicuro in Kenya, poiché è stato dotato di un localizzatore GPS come misura di protezione dai bracconieri. A darne notizia la Ishaqbini Community Conservancy,come riporta la Bbc. Il dispositivo è stato collegato a una delle protuberanze sulla testa dell’animale, e suonerà ogni ora per avvisare

Advertisements

Perché il colore totalmente bianco?

della posizione dell’animale. L’esemplare, un maschio, è rimastoanche loro completamente bianchi, sono stati uccisi dai bracconieri lo scorso marzo. Le loro carcasse sono state trovate in un’area protetta nel nord-est della contea di Garissa, in Kenya, dove il maschio della giraffa vive attualmente da solo.

Ma perché questi animali hanno questo particolare aspetto? Questi esemplari sono affetti dal leucismo, una rara condizione genetica che implica la perdita parziale di pigmentazione. Il leucismo non va, però, confuso con l’albinismo, che – a differenza di quest’ultimo – non colora gli occhi (negli albini l’iride è solitamente rossa). Proprio per la loro particolarità, questi animali sono facili prede dei bracconieri.