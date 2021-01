Cetaceans strandings Emergency Response Team (Cert). «Un’impresa titanica, avvenuta grazie all’impiego di mezzi e uomini della Capitaneria di Porto e all’interessamento del ministero dell’Ambiente. Sono stati giorni complicati, la morte della balenottera ha colpito tutta la comunità», racconta al Corriere della Sera. «Il peso e le dimensioni dell’esemplare hanno creato non pochi problemi logistici e organizzativi, ma abbiamo insistito, insieme al Comune di Sorrento e all’associazione Marevivo, — anche per l’importanza scientifica di questa vicenda — perché fosse effettuata la necroscopia» (termine con cui si indicano lo studio e osservazione del corpo di un animale appena morto, equivalente all’autopsia effettuata negli umani, ndr.), per individuare i fattori che hanno portato la balenottera al decesso. «La balenottera presenterebbe una lesione alla spina dorsale», si apprende in merito ai primissimi risultati che stanno emergendo, anche se è ancora presto per determinare se sia stata questa o meno la causa del decesso dell’animale.

L’esemplare conosciuto più grande del Mediterraneo

Quella individuata a Sorrento è l’esemplare più grande di balenottera comune ad oggi conosciuto nel Mediterraneo, di quelli che ovviamente si sono potuti misurare perché spiaggiati: «Misura poco meno di 20 metri, 19,70 secondo l’ultima misurazione effettuata mercoledì pomeriggio», aggiunge Cacace. Un esemplare da record, che il Parco Marino di Punta Campanella vorrebbe appunto conservare: «Vorremmo esporre lo scheletro per installarlo e creare una zona museo nel nostro territorio dove esporlo per progetti di educazione e sensibilizzazione ambientale in penisola sorrentina». Per quanto riguarda alcune indiscrezioni, «sono ancora in corso le indagini sulle cause che hanno portato alla morte della balenottera, e non siamo ancora in grado di dire nulla. Quello che possiamo affermare — è che si sta cercando di capire se sia morte per cause antropiche, che comunque interrogano ognuno di noi sull’importanza dei nostri comportamenti nei confronti della natura che ci circonda, o a causa di un virus. Le indagini richiederanno diverso tempo, basta ricordare il caso della balenottera spiaggiata a Capri un mese fa, sulla quale sono ancora in corso gli esami». Una prima ipotesi era che il mammifero fosse deceduto a causa di un virus, il cosiddetto «morbillo delle balene», endemico nel Mediterraneo dalla fine degli anni ’80, ma sarà l’esame macroscopico, cominciato giovedì mattina e della durata di circa 12 ore, a confermarlo. «Siamo ancora in attesa di capire le cause del decesso e se ci fossero due o un solo esemplare la tragica sera del ritrovamento nel porto».