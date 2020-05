In questi giorni parliamo spesso di “ripartenza” e di “rinascita”. Effettivamente abbiamo la possibilità di rimetterci in contatto con la natura, quantomeno quella cittadina e più vicina a casa nostra. Così come per noi, anche per la natura questo è un momento di rinascita e possiamo apprezzarlo in tanti modi anche nelle aree verdi urbane. I parchi cittadini infatti possono ospitare tante specie di piante e animali selvatici, talvolta anche rari e sono il primo luogo in cui aspiranti naturalisti possono fare le prime osservazioni, imparando a riconoscere le specie e a studiarne i comportamenti.

Per valorizzare la ricchezza della biodiversità che vive nelle nostre città, possiamo dare il nostro contributo con piccole attività da fare nel nostro terrazzo. Cittadini, scuole e aziende: tutti possiamo fare qualcosa per rendere le nostre città ambienti più sani e belli.

Crea un B&B per gli animali selvatici! Rifugi per api solitarie (che non sono aggressive), bat-box per pipistrelli (che mangiano 2.000 zanzare a testa ogni sera!), nidi artificiali per cinciallegre, pettirossi o scriccioli (da posizionare in alto) e a terra per i ricci, arricchiranno di animali il tuo spazio esterno. Inoltre, se abbiamo in casa un gatto o un cane, possiamo far diventare i loro peli una risorsa per gli uccelli: dopo aver spazzolato il tuo animale, metti i peli in un contenitore aperto, i pennuti lo utilizzeranno per costruire un nido morbido e caldo.

Crea un piccolo stagno! Può bastare un metro quadrato per anfibi, libellule e altri invertebrati d’acqua dolce.

No ai composti chimici. Per avere un giardino o un terrazzo amico della biodiversità, evita piante inadatte al luogo in cui vivi in quanto possono più facilmente sviluppare malattie, che potrebbero richiedere pesticidi per combatterle, o fertilizzanti sintetici.

Scegli le piante giuste. Tarassaco, piantaggine e cardo faranno la felicità di cardellini, verzellini, fringuelli e verdoni. Prugnolo, biancospino e alloro sono apprezzati da merli e tordi, mentre il sambuco attira la capinera. I rampicanti possono diventare rifugi per piccoli rettili, come gechi e lucertole. Lavanda, rosmarino, origano, timo, maggiorana e menta oltre ad essere utili in cucina sono un ottimo invito “a pranzo” per le farfalle e tanti altri insetti impollinatori.

Limita l’illuminazione all’esterno. Nei terrazzi e nei giardini teniamo sempre presente che le luci artificiali mettono in difficoltà le specie che vivono di notte, in quanto gli impediscono di scorgere ostacoli, prede o predatori.

Goditi lo spettacolo! Ora che hai un ambiente ricco di biodiversità, goditi lo spettacolo, ammira la vita prosperare e le stagioni alternarsi nel tuo piccolo angolo di natura.

