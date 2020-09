Una delle storie a lieto fine di quest’estate arriva dall’Isola d’Elba, dove Titti, una gatta di 17 anni, è sopravvissuta 35 giorni dopo essersi persa nella macchia mediterranea a Fonza, vicino a Marina di Campo. La gattina era stata smarrita sulla strada perché si era aperto il trasportino durante il viaggio. I proprietari, disperati, l’avevano cercata per giorni ininterrottamente, chiedendo anche l’aiuto dell’Enpa dell’Elba. Insieme avevano cercato la gatta nei pressi della zona in cui era stata smarrita, piazzando gabbie per prenderla e facendo perlustrazioni di persona, ma senza risultati. I proprietari avevano tappezzato la zona con locandine e annunci di Titti, invitando chiunque sapesse qualcosa o l’avesse vista a contattarli. Dopo giorni di ricerche senza risultati, erano dovuti tornare a casa, abbandonando le speranze di ritrovare la gattina che era con loro da 17 anni. Ma alla fine, il 26 agosto, la chiamata dell’Enpa ha spazzato via tutte le paure, e così Laura (questo il nome della padrona) ha potuto riportare a casa Titti.

La gattina era stata avvistata da uno dei proprietari di una casa lì vicino, nella Via dei Rosmarini, che aveva chiamato i volontari dell’Enpa. Dopo vari e inutili tentativi di avvicinarla, erano riusciti a farla mangiare, ma la gatta, probabilmente spaventata e disorientata, non voleva saperne di uscire dalla macchia mediterranea. In serata, come raccontato da Enpa sulla pagina Facebook, i proprietari di Titti sono arrivati da fuori l’Elba e hanno così recuperato la loro gattina. «Abbiamo percorso il sentiero in piena notte e infine trovato quel gattino bianco e nero nascosto in un’ampia grotta naturale. Ed era davvero lei, la nostra Titti. Esausta e smagrita, ma ancora in salute – hanno raccontato i proprietari in una lettera pubblicata da alcuni giornali locali –. A 17 anni, sempre passati in casa, Titti ha vissuto i 35 giorni più caldi dell’anno così: mangiando erba e leccando l’umidità della grotta e la rugiada. Ed è sopravvissuta per tornare a casa sua, da noi, dalla sua famiglia».