Nella Giornata della Terra arriva per il WWF Italia un regalo speciale da parte di una giovane artista campana, Lena Lane, che ha deciso di dedicare all’associazione del Panda il suo nuovo singolo “il Dono”.

Un brano pensato per i più piccoli, con l’obiettivo di avvicinarli alle tematiche ambientali che, negli ultimi anni, sono diventate una delle principali emergenze del nostro Pianeta. Il brano è accompagnato da un originale video-animazione digitale attraverso cui Lena Lane e tanti amici animali prendono vita grazie a effetti speciali. Il brano è in italiano mentre i nomi degli 11 animali che compaiono nel video (dall’Owl-gufo alla Fox-volpe, dall’Octopus-polpo allo Shark-squalo) sono in inglese, anche per sottolineare che la difesa degli animali ci appartiene in tutto il globo. Accanto alla denuncia dei comportamenti che danneggiano il Pianeta, dal bracconaggio alla guerra, e di tutto ciò che inquina, la canzone si caratterizza per un messaggio intenso e positivo, che vuole essere un segnale di speranza proprio nel periodo che stiamo vivendo: “non c’è un perché, è già il tempo di vincere!”. Alla fine per rendere questa favola-realtà ancora più attuale e digital, Lena Lane diventa un personaggio digitale che dà vita ed espressività a molti animali tramite l’utilizzo di uno smartphone. Animali rari e purtroppo in via d’estinzione prendono vita e cantano a squarciagola con lei un grido d’aiuto per la salvezza e la vittoria della Terra.

[embedded content]

Con “ORA È GIÀ TEMPO DI VINCERE”, la canzone vuole scuotere gli animi, dando prova di sposare appieno la filosofia del WWF che vuole in questo 2020 spingere una massiccia mobilitazione verso governi per raggiungere un “New Deal for Nature and People”: un programma che comprenda obbiettivi al fine di frenare una grave autodistruzione della Terra entro il 2050.

Allo stesso tempo, però, nel bridge è la Terra, in tutta la sua fragilità e delusione, che parla apertamente all’uomo. Essa si chiede perché mai l’uomo si dimentichi di prendersi cura della sua vera casa, perdendosi in una vita fatta di frenesia, materialismo e ingratitudine.

Il progetto della canzone “Il Dono” e del suo video nasce in smart working, in un momento in cui miliardi di persone in tutto il mondo sono costrette a rimanere isolate nelle proprie abitazioni. Per ovviare all’impossibilità di andare in esterna per effettuare le riprese, un team di entusiasti professionisti ha messo gratuitamente a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità e tanta creatività. Si è scelta quindi la strada delle Animoji, che rappresentano in questo caso dei perfetti protagonisti all’interno di un video animato, studiato ad hoc per far divertire i più piccoli.



IL TEAM

Lena Lane, pseudonimo di Valentina Capano, è una giovane 27enne cantautrice calabrese. Il suo genere musicale spazia dal pop/hip-hop alla contemporary R&B. Nel 2016 esce con il suo primo singolo che diventa uno dei tormentoni calcistici più famosi d’Europa, “Un giorno all’improvviso”, e nel 2018 pubblica il secondo progetto “Superstar”, nel cui video è presente la campionessa di pattinaggio Francesca Lollobrigida.

Insieme a Lena hanno lavorato intensamente al progetto, connessi tra loro tra computer, tablet e telefonini:

– Jo D’Ambrosio, produttore e manager di Lena, che con il suo entusiasmo e vena creativa ha sposato un progetto volto a lanciare un eco messaggio di estrema attualità.

– Giacomo Pollio, inizia la sua carriera come grafico nel gruppo di Maria De Filippi durante il serale di Amici per 5 anni. Si trasferisce a Londra diventando freelance e inizia a collaborare per i più importanti talent show del Middle East come: Arab Got Talent, Arab Idol, The Voice, Project Runway e altri. Tornato in Italia oggi collabora attivamente come Art director e Visual Designer per artisti come Claudio Baglioni, Senhit, Luca Tommasini, Giuliano Peparini e di recente ha firmato l’Art Direction, in collaborazioni di Clonwerk Srl, del Musical We Wil Rock You Olanda con guest star Anastasia.

– Matteo Maraglino, film-maker e amante dei VFX (visual effect) che ha all’attivo numerosi video e ha fatto parte di alcuni cast di Universal Music.

– Diego Lana è il titolare di Armònia, centro musicale che racchiude al suo interno sale prova, una scuola di musica con più di 100 allievi e uno studio di registrazione che ad oggi collabora con artisti del calibro di Ronn Moss, Fausto Leali ed Edoardo Bennato. Per il progetto “Il Dono” Diego Lana ha realizzato tutta la parte di sound design.





Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram