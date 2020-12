Fiona corre in riva al mare. Finalmente libera. Vedendola è difficile immagine che quella bellissima cagnolina era destinata a morire sul ring. Combattendo con altri cani. Lo stesso destino che sarebbe toccato a Gemma, Liz, Sara, Miele, Annibale, Sam, Giro, Boris. Sono alcuni dei cani ex combattenti riportati alla vita normale e spesso adottati grazie a un progetto che Enpa porta avanti da 18 anni: Advertisements «Mai più ring» che prevede – appunto – il recupero, l’adozione a distanza e in alcuni casi il reinserimento in famiglia di questi animali. Attualmente sono 16 i cani di cui Enpa si occupa e ad oggi ha rieducato e trovato una famiglia adatta a 40.

Allevati nella violenza per diventare aggressivi, torturati nella mente e nel corpo fin da cuccioli, drogati e infine scatenati l’uno contro l’altro, per questi animali il recupero è un percorso difficile e complesso. Sono stati sottoposti a isolamento, diete rigide, nutriti di cattiveria. Non è facile per loro tornare piano piano ad avere fiducia negli essere umani.

Come si recupera un cane ex-combattente «Il mio percorso con questi cani – spiega Giusy D’Angelo esperto cinofilo Enpa – inizia osservandoli e cercando di capire cosa possono aver vissuto e cosa devo aggiungere nello loro vita per raggiungere l’unico vero risultato importante: un’adozione per sempre. La base del training è il rinforzo positivo ma non è sufficiente. Sono cani speciali ed hanno appreso rischiando la vita per cui il rinforzo per loro non è un bocconcino, ma è relazione, rispetto e socialità. Come prima cosa attendo il permesso di poter entrare nel loro spazio. Il problema non è mettere o togliere un guinzaglio, ma è cosa prova il cane in quel momento. Fondamentale, infatti, è imparare a conoscere le mille sfumature della personalità del cane, riconoscere tutti gli elementi che possono evocare ricordi o atteggiamenti di fuga o aggressività».

Questi cani, proprio come le persone traumatizzate, hanno bisogno di ritrovare fiducia, sperimentandola. «Annibale – racconta ancora D’Angelo – era un cane introverso, timido, con un indice di aggressività alto, che non si lasciava andare. Con lui avevo iniziato sessioni di clicker training poi un giorno, stanca di non ottenere risultati, ho cominciato a cambiare spesso ambiente, stimolare la sua curiosità e, soprattutto, rafforzare una caratteristica di razza, la socialità. Andavamo al bar, a mangiare un gelato e a passeggiare per la città. Alla fine Annibale ha superato le sue paure e ha iniziato una nuova vita».

L’obiettivo finale è quello di trovare per questi cani una famiglia, una casa, l’amore che meritano. Anche se non sempre è possibile. «Quando capisco che un cane è pronto per rientrare in società? Quando è in grado di mantenere la comunicazione al guinzaglio e allo stesso tempo ad esprimere una piccola reattività alla vista dello stimolo. Un combattente non ha alcun tipo di reazione alla vista di un cane se trattenuto dal guinzaglio. Quindi il recupero si può dire concluso quando il cane, libero, in presenza di altri cani, è in grado di vivere quel momento non per sopravvivenza ma in socievolezza: mostrando di poter esplorare il terreno, condividere e usare correttamente le marcature olfattive, il flirt e tutte le categorie di etogramma di un cane».

Una nuova vita Alcuni di questi cani riescono, alla fine, ad avere una vita assolutamente normale. Le famiglie che li accolgono vengono continuamente seguite da Enpa. «Mentre scrivo Notte mi sta girando intorno perchévuole giocare – racconta una delle persone che aveva accolto l’ex combattente Notte (deceduta alcuni anni fa) – é una cagnolina affettuosissima che e impossibile non amaree la sua gran voglia di gioco la fa sembrare una cucciola. Le piace correre nell’erba alta, buttarsi in discesa, rotolare per grattarsi la schiena. Quando rientro a casa dal lavoro mi fa mille coccole e ogni volta che prendo il guinzaglio e le dico: “Andiamo!”, sa che usciamo e fa dei salti così alti che più di una volta mi ha leccato il naso. La sera controlla che sia nel mio letto e la mattina mi viene vicino e se non mi sveglio presto, per andare a lavoro, perché magari è domenica, inizia a emettere dei piccoli guaiti ed aspetta che mi alzi. Quando sono stata male èrimasta sempre distesa accanto a me sul divano o sdraiata a terra vicino al letto. Le piace da matti farsi fare le coccole, specialmente i grattini sulla pancia. Quando riesco a portarla nel giardino di mio fratello dove posso lasciarla senza guinzaglio, corre a perdifiato tutto il giorno aspettando che le si tirino le pigne che spesso sgranocchia anziché riportarle…».

L’adozione a distanza (e non) Nel nostro Paese I combattimenti fra cani sono illegali in base alla Legge 189 del 2004, e chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. «Purtroppo però questa pratica barbara è ancora presente ed è strettamente legata ai loschi affari delle mafie – spiega Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa – Anche per questo è davvero difficile da individuare ed intercettare. Gli animali che abbiamo accolto arrivano tutti da sequestri giudiziari. Sono cani che hanno bisogno di un enorme lavoro per essere recuperati. Un percorso lungo, costante che vede un impegno a tempo indeterminato di esperti cinofili e volontari Enpa. Anche per questo abbiamo voluto rilanciare la campagna di adozioni a distanza. Questi cani meritano una vita diversa».