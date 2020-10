Il salto che ha cambiato per sempre la sorte di Senia è avvenuto all’inizio di luglio. Siamo sulla strada 73 di Ponente a Costalpino, alle porte di Siena, in Toscana, e un camion carico di maiali sta portando il suo «carico» verso il macello. Uno degli animali a bordo riesce a liberarsi e salta giù dal tir. Poco dopo viene trovato dalla polizia stradale che lo porta in un allevamento fuori città in attesa che venga presa una decisione sul suo destino.

Per Senia, come viene chiamata la maialina, si mobilitano subito cittadini e associazioni che chiedono che l’animale venga «graziato» e non finisca, come normalmente accade ai suio simili, al mattatoio. Il sindaco accoglie l’appello e così per Senia inizia un iter che si è concluso adesso. La maialina è infatti arrivata nella sua nuova casa: il rifugio per animali «La Tana del Bianconiglio», che ospita 60 animali salvati dallo sfruttamento e dalla morte violenta nei mattatoi.

Per qualche giorno resterà per imparare a conoscere anche gli altri animali che già vivono lì da tempo. Poi prima dell’inverno si dovrà costruire un nuovo riparo tutto per lei:«È stato commovente vedere Senia scendere dal camion che la mattina aveva portato altri suoi compagni al macello – dicono Ludovica Lombardini e Diego Statuti, che hanno creato il rifugio “La Tana del Bianconiglio” nei terreni della loro azienda agricola biologica – La sua vita sarebbe dovuta finire in maniera violenta come la loro e invece oggi comincia in un santuario per animali liberi. Questa storia deve farci riflettere su una realtà tragica, quella vissuta dagli animali definiti ‘da reddito’ che ogni giorno vengono uccisi nei mattatoi, per capire quali conseguenze hanno le nostre abitudini su questi individui, fatti nascere al solo scopo di essere uccisi per diventare cibo».