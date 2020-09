La Nuova Zelanda ha sospeso le esportazioni di bestiame, sia quello destinato alla macellazione che quello per l’allevamento. Una decisione storica che fa seguito al naufragio pochi giorni fa di un cargo che trasportava 43 persone di equipaggio e un carico di quasi 6.000 animali, al largo delle coste giapponesi. Sebbene il Paese non esporti bestiame per la macellazione dal 2016, sono molti gli animali venduti all’estero per la riproduzione. «Abbiamo temporaneamente sospeso l’esame delle domande di esportazione di bestiame bovino dopo il naufragio», si legge in una nota del ministero delle industrie primarie (MPI) della Nuova Zelanda, che governa le esportazioni ed è incaricato di sovrintendere la gestione e la regolamentazione di agricoltura, pesca, benessere degli animali e delle foreste. Il portavoce dell’MPI ha negato che ci fossero bovini gravidi a bordo della nave.