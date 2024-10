Milano, 28 ottobre 2024 – In autunno, con le che temperature scendono, le piogge più frequenti e le giornate più corte, diventa più difficile uscire con Fido per lunghe passeggiate. È però importante che la frequenza e la durata delle uscite non cambino: la passeggiata, ha un impatto profondo non solo sulla salute fisica ma anche sul benessere emotivo del cane anche se, in diversi casi, può diventare una fonte di stress.

La passeggiata autunnale: tanti stimoli, ma attenzione…

“La passeggiata è un rito fondamentale per il cane, perché permette di condividere alcuni momenti della giornata, purché si resti centrati sullo stare insieme, senza distrazioni. Questo significa osservare il cane e coinvolgerlo nell’esplorazione, nell’interazione con l’ambiente e con gli altri” spiega la dott.ssa Maria Chiara Catalani, Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale e Presidente Senior di S.I.S.C.A. (Società Italiana Scienze del Comportamento Animale). “Permettere al cane di annusare quanto vuole e per tutto il tempo che desidera è essenziale. In questo modo, si sentirà libero di esplorare l’ambiente e di raccogliere informazioni utili attraverso il fiuto, il che lo aiuta a gestire il suo livello di eccitazione”.

In autunno le passeggiate offrono, poi, infiniti scenari olfattivi, la maggior parte dei quali sono a portata “di naso”: il manto di foglie secche che ricopre le strade, il terreno bagnato, ghiande, animaletti e insetti, tutte tracce fin troppo semplici da rilevare per i milioni di recettori olfattivi di Fido. “L’esplorazione olfattiva dà al cane la possibilità di attivare la discriminazione olfattiva, e questo processo richiede concentrazione, offrendo un appagamento cognitivo che favorisce il rilassamento e il benessere emotivo” continua la veterinaria. “Inoltre, l’attività fisica induce la produzione di endorfine, a patto che la passeggiata avvenga in un ambiente gradevole e tranquillo per il cane.”

Le passeggiate al parco in autunno sono ricche anche di altri stimoli per un cane: i cumuli di foglie secche in cui saltare sono un esempio irresistibile. Occorre però prestare particolare attenzione a ciò che si nasconde sotto le foglie, come eventuali rifiuti o oggetti taglienti che potrebbero ferire le zampe del cane. Se poi Fido è particolarmente curioso, attenzione anche a funghi e ghiande stagionali che se ingeriti potrebbero causargli un avvelenamento. Dopo i giochi tra le foglie, è sempre meglio controllare il pelo e le zampe per accertarsi che non ci sia nessuna zecca.

La realtà (nascosta) del disagio durante la passeggiata

Non tutti sanno che i cani possono vivere la passeggiata come un’esperienza stressante, soprattutto quelli che vivono in contesti urbani. Rumori improvvisi, altri animali, persone sconosciute o ambienti affollati possono sovrastimolare il loro sistema nervoso. Invece di rilassarsi e godersi il momento, il cane potrebbe sentirsi a disagio, manifestando segnali di ansia come ipervigilanza, tirare il guinzaglio, agitazione o addirittura paura. Comportamenti che possono facilmente essere fraintesi e confusi con semplice eccitazione, senza riconoscere i sintomi dello stress. Secondo una recente indagine condotta da Ceva Salute Animale, una delle maggiori aziende al mondo nel benessere animale, con 40 educatori cinofili e veterinari su oltre 100 cani la passeggiata si colloca al terzo posto come fonte di stress per il cane – dopo rumori forti e presenza di troppe persone – e colpisce, secondo il panel degli esperti intervistati, quasi il 30% dei cani*.

“Le nostre città possono essere insidiose dal punto di vista di un cane” segnala la dottoressa Catalani. “Odori intensi, rumori, movimento e promiscuità in spazi ristretti sono possibili cause di grande disagio. Il cane, trattenuto dal guinzaglio, non ha la libertà di scegliere le alternative più confortevoli per lui.” L’agitazione, o peggio ancora, la paura durante la passeggiata possono degenerare in ansia generalizzata, portando il cane a rifiutare persino brevi uscite per i bisogni fisiologici. “È fondamentale che i proprietari riconoscano questi segnali e si preoccupino di individuare i contesti che creano stress, evitando di esporre il cane a situazioni che lo mettono a disagio. Portarlo in un luogo più tranquillo, come un parco, almeno una volta al giorno per una lunga passeggiata può migliorare notevolmente il suo benessere” raccomanda la veterinaria.

Nei casi in cui non sia possibile recarsi quotidianamente in un parco o in un’area verde, è comunque importante pianificare uscite di questo tipo almeno 2-3 volte alla settimana in ogni stagione, per bilanciare l’impatto delle passeggiate urbane più brevi e meno stimolanti, come raccomanda la dottoressa.

I consigli per passeggiate serene e benefiche

Tra gli accorgimenti pratici per ridurre lo stress durante la passeggiata, in generale è utile mantenere una gestione morbida del guinzaglio, evitando scatti e tensioni, e permettere al cane di esplorare, annusare e interagire con persone e altri cani, se lo desidera, poiché il contatto sociale è fondamentale. Tuttavia, per i cani che manifestano difficoltà o ansia a passeggio, strumenti come i feromonirilassanti, sotto forma di collare come ADAPTIL Collare, e il cappottino ThunderShirt offrono un supporto significativo e dall’efficacia dimostrata. Gli educatori e veterinari che hanno partecipato all’indagine di Ceva Salute Animale hanno di recente testato il ThunderShirt nella loro pratica quotidiana e i dati mostrano che 4 cani su 5 sono passati da uno stato ansioso ad uno stato emotivo più calmo e che le manifestazioni di stress osservate spesso o molto spesso sono diminuite di 4 volte quando il cane indossa il cappottino rilassante*.

“Sia i feromoni che ThunderShirt sono strumenti fondamentali che il medico veterinario comportamentalista spesso consiglia per le più svariate situazioni di stress nella vita del cane” spiega la dottoressa Catalani. “I feromoni sono particolarmente utili nei cuccioli durante la fase di adattamento alla vita in città, alla routine familiare e alle novità dell’adozione. Negli adulti, sia i feromoni che il cappottino ThunderShirt aiutano a gestire le emozioni intense o negative, non solo durante la passeggiata, ma anche nella quotidianità,” aggiunge la veterinaria. Il ThunderShirt, in particolare, sfrutta la leggera pressione costante sul corpo del cane, simile a una tecnica di “contenimento”, per calmare e ridurre l’iperattivazione del sistema nervoso, rendendo le passeggiate un’esperienza più serena e rilassante.

*I dati e i risultati dell’indagine “Try & Love” – promossa da Ceva Salute Animale su un panel di 40 educatori, istruttori cinofili e medici veterinari che ha coinvolto su 105 cani – è disponibile su richiesta.