Roma, 25 febbraio 2025 – Ogni giorno leggiamo di episodi di cronaca che riguardano importanti aggressioni di cani verso umani o con specifici. Senza entrare nello specifico di queste dolorose vicende, ci teniamo a sottolineare alcuni punti. Da sempre Apnec – che riunisce gli Educatori Cinofili professionisti e gli Esperti Cinofili nell’Area Comportamentale (ESCAC) – si occupa del benessere psico-fisico dei cani e notiamo che troppo spesso i cani vengono scelti con criteri inadeguati, se non per estetica o per moda, senza conoscere le doti naturali o le specificità di razza (anche per i meticci), senza essere preparati e/o senza prendere informazioni da cinofili preparati, che siano educatori o esperti in area comportamentale. Questa non conoscenza comporta troppo spesso inevitabili problemi comportamentali nel cane che spesso sfociano in aggressività.

PREVENZIONE – «I cani sono esseri senzienti con una propria personalità individuale che è il risultato sia della genetica che del contesto in cui vivono o hanno vissuto, se adottati in canile – ha detto la Presidente Apnec, Daniela Borgo -. Non ci stancheremo mai di dirlo e lo stiamo facendo con ogni mezzo a nostra disposizione, attraverso convegni e campagne gratuite di sensibilizzazione: effettuare una scelta consapevole e responsabile è fondamentale per l’adozione (o acquisto) di un cane con cui condividere almeno 15 anni della propria vita».

Proprio sull’importante tema della scelta consapevole ricordiamo la campagna gratuita di sensibilizzazione Apnec-Oipa “Scegli con il cuore, ma prima parla con un nostro educatore”, in cui educatori cinofili Apnec, da giugno a ottobre di ogni anno, periodo che coincide anche con il più alto tasso di abbandono, si mettono a disposizione per un colloquio gratuito con tutti coloro che hanno intenzione di far entrare un cane nella propria vita.

ATTENZIONE AI SEGNALI – «Se notate un atteggiamento “strano” nel vostro cane, cercate un esperto vicino a voi che possa aiutarvi a leggere e tradurre quei comportamenti, a decifrarne il disagio e a suggerirvi soluzioni, prima che sia tardi – ha sottolineato la Presidente Borgo -. Scegliere di avere un cane significa avere tempo da dedicargli, equilibrare affetto e regole, essere disposti a mettervi in discussione e a compiere un percorso di formazione. Se non si è disposti meglio non prenderlo: un cane è un impegno quotidiano, costante e anche economico e se non è gestito nella maniera corretta può diventare davvero un problema per lui, per voi e, a volte, per la società».

IL DELICATO RAPPORTO BAMBINO/CANE – La relazione interspecifica tra uomo e cane è già di per sé complessa, occorre tempo, preparazione e comprensione per crearla. Ancora più delicato è il rapporto tra bambino e cane. «Il rapporto cane-bambino è un discorso complesso – ha ribadito Borgo – e ulteriormente articolato è l’inserimento del neonato quando ci sono già cani in casa. La prevenzione è importantissima e in certi casi salva vite umane”. Parlare con un esperto che può aiutare a comprendere il linguaggio del cane è sicuramente la soluzione ma come primissimo consiglio cosa si può fare? “Innanzitutto, mai lasciare il bambino da solo con il cane. Il cane molto spesso è protettivo, giocoso e tollerante con i bambini ma è anche vero che i bambini molto piccoli non sono consapevoli di quello che fanno, emettono urla e compiono gesti con cui a volte possono involontariamente far male al cane che sentendo dolore può reagire d’istinto”.

APNEC A FAVORE DEL PATENTINO PER I PROPRIETARI DEI CANI – Apnec è, inoltre, a favore di un patentino per tutti coloro che intendono far entrare un cane nella propria vita, a maggior ragione per alcune tipologie di razze (o meticci) che richiedono maggiori attenzioni, deve però essere fatto con i crismi necessari e migliorato rispetto al passato, per formare realmente un proprietario consapevole. Un proprietario informato avrà un cane sano psicologicamente e fisicamente. “Anche il patentino, se fatto bene, è un importante strumento di prevenzione. Ed è proprio sulla prevenzione che l’Apnec pone l’accento da sempre. E – anticipa la Presidente – nei prossimi mesi ci saranno ulteriori azioni e progetti che andranno in questa direzione”.