Una storia dalla duplice valenza, da un lato l’ennesimo caso di violenza verso un cane dall’altro il coraggio e la sensibilità di chi si batte in difesa dei diritti degli animali. Una storia dall’incipit drammatico: in Sicilia a Campofelice di Roccella, cittadina del Palermitano, un cagnolino è stato trascinato da un uomo dal finestrino della sua auto. L’uomo aveva legato il cane con una corda. Il destino di Kiko, questo il nome del giovane cagnolino, sembrava segnato. Per lui il buio di una conclusione crudele della sua esistenza. Ma il coraggio di una donna che assisteva alla scena lo ha salvato.

Come spiega Tiziana Licciardi, delegata dell’Oipa di Campofelice di Roccella: «Il conducente dell’auto l’ha lasciato andare non appena le urla della donna testimone del fatto gli hanno intimato di fermarsi». La donna infatti è intervenuta urlando, ed evidentemente preoccupato l’uomo al volante ha lasciato andare la corda con attaccato il cagnolino. La donna ha avvertito dunque i volontari dell’OIPA che sono riusciti a ritrovare il cane che terrorizzato era fuggito.

Kiko nonostante le lacerazioni e le ferite da sfregamento con il suolo non era in pericolo (la prontezza e l’intervento della donna sono stati cruciali) ma andava curato subito. I volontari lo hanno portato in una clinica veterinaria dove è stato curato con efficacia. La prossima settimana è prevista una nuova visita medica per la verifica del miglioramento della sua salute. I volontari lo accudiscono con il consueto affetto. Sulla vicenda è stata tempestiva anche la risposta degli inquirenti.

L’uomo che dal finestrino dell’auto ha trascinato il cane è stato identificato e denunciato all’autorità giudiziaria dai Carabinieri del Comando locale, il conducente è indagato per maltrattamento. L’Oipa ha annunciato una denuncia per tentativo di uccisione e si costituirà parte civile nel processo, ed al contempo presenterà al sindaco istanza per divieto di detenzione di animali nei confronti dell’autore del fatto.