Dal 1970 ad oggi la nostra impronta ecologica è stata superiore al tasso di rigenerazione delle risorse della Terra. Detto in altri termini, con lo sviluppo e la globalizzazione abbiamo iniziato a consumare il pianeta senza dare modo alla natura di recuperare e di ricostituire le riserve che a mano a mano venivano prelevate. Il risultato è catastrofico, soprattutto per gli animali: in cinquant’anni sono andati perduti più dei due terzi delle specie vertebrate (il 68% su scala globale), decimate dalla caccia o dalla distruzione degli habitat per effetto delle attività umane. Nello stesso lasso di tempo sono state alterate il 75% delle superfici terrestri non coperte da ghiaccio; più dell’85% delle zone umide è andato perduto; e praticamente tutti i mari e gli oceani, nessuno escluso, risultano compromessi da inquinamento, pesca eccessiva e azione dei cambiamenti climatici, questi ultimi in grado di intaccare in modo trasversale ogni ambiente.

Una foto impietosa La fotografia scattata dal Living Planet Report 2020, lo studio diffuso oggi dal Wwf e dalla Zoological Society of London, è impietosa e non racconta — purtroppo — qualcosa di assolutamente nuovo. Gli allarmi sulla degenerazione degli habitat e sulla perdita di biodiversità vengono lanciati da tempo e sono centinaia ogni anno le ricerche e le analisi che affrontano i diversi aspetti del fenomeno (e anche il nuovo studio tiene conto delle principali rilevazioni statistiche e delle serie storiche più significative sin qui pubblicate). Del problema, insomma, ormai siamo o dovremmo essere consapevoli. Ma proprio come avviene con le foto di famiglia, dove i protagonisti magari restano sempre gli stessi e quel che cambia è l’aspetto fisico in virtù del trascorrere del tempo, il rapporto ogni due anni ci mette di fronte alla realtà, visualizzando in maniera plastica i cambiamenti avvenuti rispetto allo scatto precedente. Ma se l’invecchiamento fisico delle persone, a meno di essere Dorian Gray, è ineluttabile e non ci resta che prenderne atto, la tendenza al declino che abbiamo avviato ormai da mezzo secolo può ancora essere fermata.

«Bending the curve» Le specie perdute saranno perdute per sempre, ma invertire l’attuale caduta libera è possibile. Il Wwf, assieme a 40 università e organizzazioni ambientaliste in tutto il mondo ha lanciato la mobilitazione «Bending the curve», letteralmente piegare la curva, ovvero invertirne la tendenza mediante una serie di azioni coordinate a livello globale che possano portare a nuovi modelli di produzione e di consumo di cibo, una maggiore conservazione del territorio, un’economia più sostenibile. Sono stati studiati sei diversi scenari statistici che tengono conto dei cambiamenti che interverrebbero se alcune o tutte le possibili azioni di salvaguardia fossero adottate. E quello che emerge è che qualunque combinazione degli interventi possibili, dal minimo sindacale alla pianificazione ottimale, è in grado di invertire in misura più o meno maggiore (il miglior risultato si ottiene con una combinazione di tutti gli interventi) l’attuale tendenza, quella ribattezzata «business as usual», ovvero del non cambiare, che porterebbe entro i prossimi 50 anni ad un’espansione della popolazione mondiale fino a 9,7 miliardi di persone, concentrate su un pianeta più povero di risorse e non in grado di assicurare il sostentamento a tutti.

Tre specie simbolo Uno dei cardini del rapporto è il Living Planet Index (Lpi), che monitora l’abbondanza di fauna selvatica globale e a cui hanno contribuito con i loro studi circa 130 esperti di tutto il mondo. Sono stati analizzati i dati di 21 mila popolazioni di oltre 4mila specie di animali vertebrati (sugli insetti esistono meno serie storiche e meno materiale disponibile), ovvero mammiferi, uccelli, anfibi, rettili e pesci. Tra le tante specie in via di estinzione su cui sono stati puntati i riflettori perché emblematiche delle tendenze in atto ci sono il gorilla di pianura orientale, il cui numero nel parco nazionale Kahuzi-Biega nella Repubblica democratica del Congo, è calato dell’87% tra il 1994 e il 2015 a causa della caccia illegale; e pure il pappagallo cenerino che nel Ghana sud occidentale ha visto diminuire il proprio numero del 99% tra il 1992 e il 2014 a causa delle trappole piazzate dai bracconieri. Altra specie fortemente danneggiata lo storione cinese che nel fiume Yangtze è diminuito del 97% tra il 1982 e il 2015 dopo la realizzazione di uno sbarramento.