La tregua arrivata dalle inondazioni che hanno flagellato l’Australia negli ultimi giorni, lascia spazio ad un’altra paura, in particolare nella zona di Sydney: quella per l’avvicinamento alle abitazioni dell’atrax robustus, il ragno dei cunicoli (nella foto Afp), un insetto che può raggiungere i 5 centimetri di lunghezza e che è particolarmente pericoloso: il suo veleno è considerato il più letale tra quello di tutti gli aracnidi conosciuti. La preoccupazione nasce dal fatto che i forti eventi atmosferici di questo periodo lo hanno «sfrattato» dal suo habitat, composto per lo più dalle aree forestali costiere, e potrebbe dunque essere stato spinto a ridosso della metropoli. La specie è endemica di questa zona. Presente in origine in un’area che comprendeva la sola area di Sydney, per un raggio di circa 100-150 chilometri, si è poi diffusa in tutto il Galles del Sud e ad essere segnalata anche nel Queensland.

Sono state le autorità locali a lanciare un alert sulla possibile comparsa degli indesiderati visitatori. «Temperature calde e alta umidità costituiscono la combinazione perfetta per il dilagare di Atrax robustus nei prossimi giorni — ha detto in una nota Tim Faulkner, direttore dell’Australian Reptile Park —. Dopo le incredibili inondazioni che abbiamo subito, si rifugeranno nelle zone più asciutte. E questo purtroppo potrebbe significare che entreranno nelle case molto presto». Cosa che in parte già avviene abitualmente: ogni anno esemplari di questo aracnide vengono ritrovati nei giardini e nelle piscine, essendo attratti dall’umidità, ma in molti casi sono stati segnalati nei cassetti, negli armadi, tra la biancheria e all’interno delle scarpe. Gli abitanti di Sydney li conoscono bene e per questo sono soliti prestare molta attenzione a tutti gli anfratti domestici durante le normali operazioni di polizia e a controllare bene i vestiti che si apprestano ad indossare.

Le immagini di queste tarantole in fuga dalle aree allagate sono diventate virali negli ultimi giorni e anche l’Australian Reptile Park ha pubblicato un video che mostra come l’incontro con questi ospiti indesiderati sia più facile di quanto non si possa pensare. Il ragno dei cunicoli, detto anche ragno dalla ragnatela a imbuto — per la particolare caratteristica della sua rete che oltre ad essere tubolare assume spesso una forma a T o a Y —, è molto temuto per il suo veleno, particolarmente efficace e ad azione molto rapida. Sono almeno 13 le morti umane dovute a un morso di questa specie e ufficialmente documentate, il che non esclude che in realtà siano state molte di più. Tuttavia, non risultano più attacchi letali da una quarantina d’anni, da quando cioè, nel 1981, è stato sviluppato un antidoto. Tutti gli ospedali e i pronto soccorso dell’area sono dotati del siero e in caso di rapido soccorso non si corrono particolari rischi. Ma, come detto, il veleno è molto efficace sugli esseri umani e sui primati e agisce in un lasso di tempo limitato. La morte può essere causata per edema polmonare o per disfunzionalità di altri organi vitali.