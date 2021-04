Una storia iniziata due anni fa – con un sequestro penale per maltrattamento e abbandono di animali a Cassano d’Adda (Mi) – conclusasi adesso con un incredibile lieto fine: la libertà per 45 bovini. Gli animali sono partiti nei giorni scorsi diretti a rifugi del nord e centro Italia, dove potranno vivere fino alla fine dei loro giorni. «Sembrava un’impresa impossibile salvare una mandria intera e invece ce l’abbiamo fatta», commenta Sara d’Angelo, presidente di Vitadacani, l’associazione che da subito si è mossa per salvare gli animali che (messi all’asta dopo il sequestro) rischiavano di finire al macello.

Advertisements

Tutto è partito nel 2019 con la segnalazione di un privato cittadino che ha fatto partire il controllo sulle condizioni del bestiame in un allevamento di cosiddette «mucche da latte» in provincia di Milano. L’ispezione dei carabinieri del Nas portò quindi al sequestro di 38 animali che vivevano «denutriti, legati e ammassati in ambiente malsano con grave rischio epidemiologico per la diffusione di malattie infettive», come si poteva leggere nel verbale dei militari. Ma gli animali non erano comunque definitivamente salvi perché, se acquistati da un altro allevatore (fu fatta un’asta) sarebbero comunque finiti al macello.



Il viaggio verso i santuari (foto Uti)

Le associazioni animaliste si mobilitarono quindi per cercare di trovare una via alternativa alla vicenda e – dopo un lungo iter – è arrivata la svolta. Dal 2019 ad oggi, inoltre, il numero dei bovini – viste le nuove nascite – è cresciuto arrivando a 45. «Dopo richieste, opposizioni e tanto impegno, vedere salire sul camion anche l’ultimo animale e guardare quella stalla finalmente vuota è stata una grande emozione – dicono le attiviste di Vitadacani della Rete dei Santuari di Animali Liberi e Unione tutela individui – . Una mamma, alla partenza, voleva impedire che caricassero il suo cucciolo sul camion – raccontano – Lo proteggeva perché chissà quante altre volte le avranno portato via i cuccioli maschi, considerati inutili scarti nella crudele produzione di latte e formaggi. Ma ora sono insieme, per sempre, al sicuro».