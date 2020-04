MESSINA-Rifugio Don Blasco: Ricordo ben poco ormai della mia vita, gli unici pensieri che mi vengono in mente pensando al passato sono solo la tristezza e l’abbandono. So che avevo un padrone tanti anni fa, qualcuno che mi portava a caccia ma a me non piaceva …. un giorno passeggiando non sentii più spari nè passi, nè abbai dei miei compagni cani, ero solo. Ho avuto una adozione nella mia vita in questo rifugio, sono stato fuori da qui per qualche mese, facevo il bravo, andavo al guinzaglio e i bisogni li facevo solo fuori casa, non abbaiavo, ero fedele… ma la mia umana restò incinta e senza troppe spiegazioni mi riportò al rifugio. Prima ero giocherellone e affettuoso con tutti, adesso cerco di dare meno confidenza agli umani, cerco di stare sulle mie, non voglio che mi notino troppo… No, non posso rischiare, preferisco vivere la mia vita nel silenzio assordante di questo rifugio, aspettando ogni giorno che arrivi la notte ed ogni notte che arrivi il giorno successivo…

BRUNO maschio castrato, nato nel 2009, va d’accordo con maschi e femmine, taglia media contenuta, pesa 15 kg. Conosce la vita di casa, sa andare al guinzaglio e sa fare i bisogni fuori casa, molto affettuoso e desideroso di coccole. MESSINA – per info Lara 3463257134 o lary456@hotmail.com /Associazione Amici di Fido & co. 3493294712

(rif. fb:https://www.facebook.com/rifugiodonblasco/?tn-str=k*F&hc_location=group_dialog )

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram