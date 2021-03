Il «Green Deal» per essere davvero tale, non può prescindere dalla tutela del benessere degli animali, anche quelli che poi finiscono sui piatti dei consumatori. Non c’è vera sostenibilità se anche negli allevamenti non vengono adottate misure che consenta ai capi allevati una vita il più possibile in linea con la loro natura e le loro attitudini. E il fatto che questa vita si concluderà Advertisements New Green Deal ma anche la strategia Farm to fork e che in ogni occasione ribadisce l’impegno verso una transizione energetica ed ecologica, ha la possibilità di colmare le molte lacune che ancora esistono a livello legislativo nella tutela degli animali da allevamento. E il 2021 è l’anno buono per farlo. È questo lo spirito con cui parte oggi «No animal left behind» , nessun animale sia lasciato indietro, una campagna internazionale promossa dall’ Eurogroup for Animals — una coalizione di 70 associazioni animaliste di 26 stati membri della Ue ma anche di Svizzera, Serbia, Norvegia, Australia e Stati Uniti e che vede l’Italia rappresentata da Animal Equality , Ciwf , Essere Animali e Lav — che chiede all’Europa di fare in maniera decisa la propria parte. E di farlo ora. inevitabilmente con la macellazione, non deve far pensare che tutto quello che accade prima non conti e, di conseguenza, che qualunque metodo di gestione degli animali sia tutto sommato lecito. L’Unione europea, che ha lanciato ilma anche la strategiae che in ogni occasione ribadisce l’impegno verso una transizione energetica ed ecologica, ha la possibilità di colmare le molte lacune che ancora esistono a livello legislativo nella tutela degli animali da allevamento. E il 2021 è l’anno buono per farlo. È questo lo spirito con cui parte oggi, nessun animale sia lasciato indietro, una campagna internazionale promossa dall’— una coalizione dianimaliste di 26 stati membri della Ue ma anche di Svizzera, Serbia, Norvegia, Australia e Stati Uniti e che vede l’Italia rappresentata da— che chiede all’Europa di fare in maniera decisa la propria parte. E di farlo ora.

La Commissione europea ha avviato lo scorso anno, in occasione dell’avvio della strategia Farm to fork, un’analisi della legislazione vigente sul benessere degli animali, per verificarne l’adeguatezza e valutare eventuali cambiamenti. L’Efsa, l’agenzia per la sicurezza alimentare, ha già fornito diversi pareri su come intervenire per migliorare le condizioni di vita degli animali allevati, anche se ancora non si sono tradotti in provvedimenti legislativi. Eurogroup for Animals ha fatto notare più volte, anche attraverso investigazioni condotte dai propri membri, come le attuali leggi non siano in grado di garantire forme accettabili di benessere animale. Sia perché le norme già in essere non vengono applicate, sia perché in molti casi mancano proprio paletti legislativi su ciò che si può e non si può fare negli allevamenti. Il risultato — fa notare il fronte delle associazioni — è che miliardi di animali, in tutto il territorio comunitario, risultano «affamati, malnutriti, fisicamente costretti e confinati in spazi limitati, privi di luce naturale o aria fresca, che negli allevamenti trascorrono le loro vite in condizioni di sofferenza del tutto inaccettabili. L’elenco delle violazioni alla legislazione sul benessere animale, confermate da numerose investigazioni e denunce in tutta Europa, è impressionante».

E non c’è solo quello che accade dentro il perimetro degli allevamenti. Un tema molto discusso è quello del trasporto di animali vivi, riportato di attualità in questi giorni dai casi delle navi Karim Allah ed Elbeik, che hanno peregrinato nel Mediterraneo con un carico di animali rifiutati dai porti di destinazione perché sospettati di essere affetti da malattie e per questo trattenuti a bordo in condizioni precarie e avviati a macellazione forzata. I trasporti di capi vivi all’interno della Ue o verso Paesi terzi , espongono gli animali a forte stress, disidratazione, lesioni, malattie e in alcuni casi anche alla morte prima di giungere a destinazione.

«Le attuali leggi non riescono a proteggere gli animali e, di conseguenza, miliardi di loro in tutta Europa soffrono ogni giorno — commenta Reineke Hameleers, numero uno di Eurogroup for Animals —. È giunto il momento per la Commissione Europea di agire e impegnarsi in un’ambiziosa revisione della sua legislazione sul benessere degli animali, assicurandosi che nessun animale venga lasciato indietro in questo processo nel processo». «Anche in Italia, il tema dell’ inadeguatezza delle norme a protezione degli animali allevati in zootecnia, e della loro applicazione, è estremamente attuale — dicono in una nota le associazioni italiane che fanno parte del raggruppamento internazionale —. Ciò a motivo di una legislazione europea che è urgente rivedere, ma anche della necessità di lavorare a livello culturale, politico, e di formazione, per assicurare la corretta e sistematica applicazione delle norme, da parte dei veterinari di sanità pubblica e, in generale, degli organi preposti ai controlli».