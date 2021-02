Il 17 febbraio si celebra la Giornata nazionale del gatto, data scelta nel 1990 (attraverso un sondaggio) per festeggiare gli oltre 7mila mici che vivono nel nostro Paese: bianchi, neri, rossi, tigrati, con pedigree o senza. La ricorrenza internazionale, invece, è fissata per l’8 agosto ed è stata istituita nel 2012 dal Fund for Animal Welfare (Ifaw). Il giorno scelto non è certo casuale: febbraio, secondo

uno dei migliori amici dell’uomo , abbiamo raccolto alcune frasi tratte da romanzi e canzoni che ci ricordano quanto i gatti non siano solamente un semplice animale domestico, ma compagni di vita eccezionali.

un’antica tradizione, è «il mese dei gatti e delle streghe», mentre il numero 17 vuole sfatare tutti i miti legati alla sfortuna che accompagnano i felini, come l’incontro un gatto nero. Ai gatti neri è dedicata — tra l’altro — la giornata del 17 novembre. Per festeggiare