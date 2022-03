L’Oipa International (Organizzazione internazionale protezione animali) è a disposizione dell’Unità di crisi del Ministero degli Esteri per soccorrere le centinaia di animali ospiti del rifugio di Andrea Cisternino. In questi giorni alcuni camion di aiuti offerti dall’associazione hanno oltrepassato i confini dell’Ucraina e le staffette sono arrivate fino a Kiev.

«Il Rifugio Italia Kj2 è in una zona sotto il controllo russo e la situazione degli animali, di Andrea e della sua famiglia è davvero disperata, mancando acqua e cibo», commenta il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. «Ringraziamo la Farnesina per l’impegno preso per la risoluzione di questa gravissima emergenza e restiamo a disposizione con uomini e mezzi per portare i necessari aiuti tramite le nostre leghe-membro in Ucraina e nei paesi confinanti attraverso la logistica che abbiamo allestito in questi giorni anche grazie alla generosità di chi ha risposto alla nostra raccolta fondi Emergenza Ucraina».