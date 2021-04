Dopo dieci anni di «prigionia» nel centro faunistico del Casteller Dj3, l’esemplare femmina di orso, lunedì mattina è partita per la Germania. Da giorni era nell’aria, la Provincia stava lavorando al trasferimento dall’autunno scorso, ma la notizia ieri è stata diffusa prima sui social dall’Assemblea antispecista e poco dopo è arrivata una nota stringata della Provincia che confermava il trasferimento del plantigrado verso il «Parco alternativo per orsi e lupi, di Worbis — si legge —. Si tratta della stessa area, di circa 10 ettari, che ospita dal 2010 anche l’orsa Jurka». Il trasferimento è stato possibile «grazie ai rapporti che l’amministrazione provinciale da tempo ha instaurato con la “Fondazione per orsi” tedesca — spiegano da Piazza Dante — così come con numerosi altri enti ed organizzazioni internazionali che si occupano della gestione degli orsi».

Gli anima listi sono infuriati, durissima la reazione degli attivisti della campagna #StopCasteller che attaccano la giunta per la decisione di trasferire l’orsa «in gran segreto». Lanciano strali contro l’assessora Giulia Zanotelli che non ha concesso alcuna «possibilità di replica e obiezioni da parte dei cittadini». E ancora: «È incettabile che un’amministrazione pubblica si rifiuti di sedersi a tavoli tecnici, rigetti istanze di accesso agli atti e sposti animali di nascosto, di notte». L’Oipa parla di «imboscata» e chiede rassicurazioni affinché il posto di Dj3 «non venga occupato da altri orsi». L’orsa, figlia della più nota Daniza,era stata catturata con una trappola a tubo il 16 maggio 2011. Oipa ha inviato una lettera ai gestori del parco in Germania per conoscere il destino del plantigrado. Enpa definisce la decisione della Provincia «uno scandalo». Gli animalisti temono che il trasferimento dopo dieci anni possa essere traumatico per l’orsa.





«Andrà a stare meglio», replica l’assessora Zanotelli. «È stata trasferita in un’area più grande, è il secondo orso che trasferiamo lì. Non voglio entrare nel merito delle polemiche — aggiunge, riferendosi alle proteste degli animalisti — . La nostra volontà l’avevamo dichiarata in più occasioni anche all’ex ministro Costa, non ci è mai arrivata una risposta, ma questo non ci preoccupa, il Cites ha dato parere favorevole».

