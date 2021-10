di Beatrice Montini

Ogni lunedì solo pasti 100% vegetali alla mensa dell’ospedale di Bolzano. Michael Kob, primario reggente del Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica e capo-progetto ci spiega: «Una scelta per l’ambiente e anche per la salute»

Le ricette – create appositamente dai cuochi della cucina ospedaliera sotto la supervisione dello chef Hermann Hofer – non saranno solo rispettose dell’ambiente e degli animali, ma anche sane e gustose. «Lo scopo è quello di incoraggiare le collaboratrici ed i collaboratori del Comprensorio sanitario di Bolzano a consumare piatti simili anche in occasioni differenti, magari proponendoli ai propri familiari», si sottolinea. L’iniziativa è stata accolta positivamente anche dalla Lav, che da anni si occupa di promuovere iniziative in questo senso. «Proporre ogni lunedì, ai propri collaboratori, soli pasti rispettosi dell’ambiente, sani e gustosi e senza crudeltà è un segno di lungimiranza, di responsabilità – commentano dall’associazione animalista – e indica piena consapevolezza di quanto sia urgente e fondamentale arginare i danni e i costi nascosti dietro al consumo di cibi di origine animale».

In estrema sintesi come e perché è nata l’iniziativa del Lunedì Verde alla mensa dell’ospedale di Bolzano ?



«La produzione di alimenti di origine animale ai livelli odierni ha effetti disastrosi sulle emissioni di gas serra, sul consumo idrico, energetico e di utilizzo del suolo, sull’inquinamento e sulla riduzione della biodiversità. Questo è stato il punto di partenza che ha ispirato me e una mia collega a partecipare ad un concorso regionale sull’ambiente e il clima. Grazie al progetto “Green Mondays” abbiamo vinto il primo premio. L’idea è stata benevolmente accolta dalla nostra direzione aziendale e ospedaliera, che in poco tempo è riuscita a concretizzarla. Infondo non ci può essere posto migliore dell’ospedale per inspirare la gente a mangiare sano e contemporaneamente salvaguardare l’ambiente. Siamo consapevoli del fatto che con un unico pasto settimanale esclusivamente vegetale non è possibile salvare il pianeta, ma è un primo passo che speriamo diventi un esempio da seguire per molte altre realtà».