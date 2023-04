Nel corso degli anni, infatti, gli animali domestici sono diventati molto più che semplici compagni degli esseri umani. Nel corso della storia essi ci hanno fornito conforto, compagnia e persino assistenza nelle attività quotidiane. Addirittura, un tempo, ad esempio, alcuni animali assumevano principalmente scopi pratici, come la caccia e la derattizzazione, associando l’idea di animale domestico alla sopravvivenza. I primi cani, ad esempio, non erano altro che particolari esemplari di lupo addomesticati tra i 19.000 e i 36.000 anni fa per accompagnare gli uomini nella caccia e la difesa personale. Se pensiamo ai gatti, invece, le prime testimonianze di addomesticamento risalgono a circa 800 anni prima di Cristo, presso il popolo egizio: inizialmente impiegati come “lavoratori” e cacciatori di topi, e successivamente accolti nelle case come animali da compagnia. Oggi, questi amici pelosi fanno parte integrante di molte famiglie e il nostro rapporto con loro si basa esclusivamente sull’affetto e sull’amicizia.