Big data e intelligenza artificiale possono essere una valida alternativa alla sperimentazione animale nella ricerca, in particolare nel campo della tossicologia. È questo il leit motiv dell’edizione 2020 del Lush Prize, il concorso internazionale promosso dall’azienda fondata da Mark Constantine, sempre in prima linea nelle battaglie per i diritti civili, per la sostenibilità ambientale e per la tutela degli animali. Il contest, varato otto anni Advertisements 250 mila sterline a favore di ricercatori che conducono progetti con metodologie alternative all’impiego di esseri viventi. E a questo giro tra i vincitori ci sono anche due italiani: Domenico Gadaleta , ricercatore dell’Istituto Mario Negri di Milano, e Edoardo Carnesecchi , che lavora in Olanda nell’università di Utrecht. Entrambi si sono distinti della categoria Giovani Ricercatori e hanno ricevuto un premio di 10 mila sterline. fa, eroga ad ogni edizionea favore di ricercatori che conducono progetti con metodologie alternative all’impiego di esseri viventi. E a questo giro tra i vincitori ci sono anche due italiani:, ricercatore dell’Istituto Mario Negri di Milano, e, che lavora in Olanda nell’università di Utrecht. Entrambi si sono distinti della categoria Giovani Ricercatori e hanno ricevuto un premio di 10 mila sterline.

Advertisements

Gadaleta ha partecipato con un progetto di studio sulla prevenzione dei rischi di danni e disturbi neurologici per l’effetto di alcune sostanze chimiche attraverso intelligenza artificiale e simulazioni computerizzate. «Il numero di sostanze alle quali siamo potenzialmente esposti — spiega il ricercatore — rende impossibile, oltre che eticamente inaccettabile, ricorrere a test sugli animali per valutare i potenziali rischi. L’uso di modelli computazionali aiuta a prevedere il pericolo rappresentato dalle sostanze chimiche prima ancora che esse vengano prodotte e messe in commercio, con un chiaro vantaggio in termini di sicurezza della popolazione e di risparmio di denaro».

Anche il progetto di Edaoardo Carnesecchi è legato alla valutazione della tossicità per l’uomo, ma anche per l’ambiente, dell’esposizione a miscele di sostanze chimiche. «Secondo l’ultimo rapporto delle Nazioni Unite ci si aspetta che la produzione mondiale di prodotti chimici raddoppierà entro il 2030 — sottolinea —. Allo stesso tempo, gli enti di controllo e le industrie cercano alternative più sicure alle sostanze chimiche pericolose, un processo che chiamiamo di sostituzione. Diventano dunque necessarie metodologie scientifiche e tecniche innovative per condurre i test di tossicità. In termini pratici, possiamo affermare che è praticamente impossibile eseguire test tossicologici in vivo per tutte le sostanze chimiche e le loro possibili combinazioni presenti nel mondo reale, perché sarebbero infinite. Abbiamo allora bisogno di sviluppare strategie smart e di applicare le nuove metodologie Nam che non prevedono la somministrazione di test sugli animali, ma che risultano più efficienti, rapidi e sostenibili».