Ritrovare il proprio gatto dopo averlo perso non è facile, ma se sono passati otto anni è un vero miracolo. È ciò che è capitato a Monica Ferrini, una musicista di Faenza che nel 2012 ha perso le tracce del suo Mandarino, il gatto con cui viveva da 12 anni. La settimana scorsa però è accaduto l'impensabile: grazie al Rifugio del Cane Enpa Faenza, il gatto, ormai anziano e cieco, ha potuto ricongiungersi con la sua padrona.

Monica Ferrini aveva conosciuto e preso con sé Mandarino nel 2000, dopo averlo visto in un casolare di campagna di amici. Il gattino fin da piccolo aveva l’indole dell’esploratore: nonostante la donna lo lasciasse circolare in giardino, cercava sempre di scappare. Nel 2012, un in una giornata di novembre è uscito e non ha più fatto ritorno. A nulla è servito cercarlo con volantini, annunci sui giornali locali, post sui social e passaparola: nessuno ha saputo dare notizie di Mandarino, che non aveva il microchip.

Otto anni e due mesi dopo, è stato trovato un gatto anziano in una strada dall’altra parte della città rispetto all’abitazione di Monica. Alcuni passanti lo hanno portato all’Enpa locale, che lo ha affidato ai veterinari per gli accertamenti necessari. «Purtroppo era in ipotermia, disidratato e molto magro – spiega al Corriere la presidente del Rifugio del Cane Enpa Faenza, Maria Teresa Ravaioli – Agli esami è poi risultato completamente cieco, ma ha risposto bene alle terapie».

Le foto dell’animale sono state postate sulla pagina Facebook dell’associazione di Faenza e, quando Monica le ha viste, ha riconosciuto subito in quel gatto il suo Mandarino. «Ho identificato subito Mandarino dalle foto, nonostante fossero passati molti anni. Ho quindi contattato l’associazione per poterlo incontrare», spiega la signora Ferrini. Non è stato difficile chiarire che si trattasse del gatto scomparso nel 2012: «Poco tempo prima di sparire, Mandarino era stato vittima di un brutto incidente, da cui era uscito devastato: aveva perso un occhio e subito fratture al naso e al palato», continua Monica. È stato possibile trovare riscontro dei segni dell’incidente, ma ciò che ha convinto definitivamente è stato il comportamento dell’animale: «La signora che ha trovato il gatto per strada ha raccontato che, quando l’ha preso in braccio, l’animale le ha subito messo le zampe intorno al collo e ha iniziato a picchiettarle il mento con la testa. È un comportamento particolare, che aveva anche Mandarino», spiega la presidente Ravaioli.