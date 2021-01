difficoltà, non di rado soccorrendo anche quelli feriti. Un contributo tanto silenzioso quanto apprezzato dalla comunità. Qualche giorno fa, tuttavia, è accaduto l’impensabile: intorno alle ore 19, in pieno centro a Ragusa,. Un mezzo vecchio di 23 anni, fatiscente e senza ormai alcun valore economico. Al suo interno, soltanto ciotole e cibo per animali. A lanciare un accorato appello per recuperare quello che era a tutti gli effettiè stata quindi su Facebook una giornalista del luogo, Valentina Frasca: «Segnalate l’auto, se la vedete – ha scritto –. Facciamo in modo che venga restituita, che venga fatta ritrovare, o che si trovi un’altra soluzione».

Da quando è andato in pensione, il ragusano Giuseppe Migliorisi, ex funzionario di banca, ha deciso di dedicare il proprio tempo libero alla cura dei cani e dei gatti randagi sparsi sul territorio. Sia d’estate che d’inverno, con il sole o con la pioggia, non mancava mai di mettersi alla guida della sua inseparabile Renault Clio nera per sfamare e accudire gli esemplari più in

Secondo i migliori auspici, il post è diventato immediatamente virale, totalizzando oltre 700 condivisioni in meno di ventiquattro ore. Decine i commenti, tutti di grande supporto per Migliorisi: «Un uomo di grande disponibilità – lo definisce Frasca –. Chi lo incontrava per strada non poteva non riconoscerlo da lontano, alla guida di quella sua Clio sgangherata». A corredo, alcuni scatti della vettura. «Una cosa è certa – si legge ancora –: non può e non deve finire così. Questa storia deve avere un lieto fine, perché lo merita, perché il dr. Migliorisi lo merita, per tutto il bene che ha fatto in silenzio». E gli altri utenti la pensano allo stesso modo. Addirittura c’è chi propone già di avviare una raccolta fondi online, ma l’obiettivo primario resta quello di rinvenire l’auto rubata: «Ho fatto lo screenshot per avere il numero di targa a portata di mano – comunica per esempio Carmela –: se la dovessi vedere chiamo le forze dell’ordine». Antonietta invece scrive: «Sono solo vigliacchi e disonesti. Non possono arrivare neanche tanto lontano, vista la descrizione dell’auto». Lia infine aggiunge, rivolgendosi direttamente al derubato: «La cattiveria umana non ha limiti. So quanto amore ti spinge a prenderti cura di questi tesorini. Spero che chi si è appropriato della tua auto ci ripensi». Eventualità improbabile, ma non impossibile. Appena dieci giorni fa, infatti, a Bari proprio un appello sui social aveva convinto un gruppo di malviventi a restituire un’auto rubata alla legittima proprietaria, affetta da sclerosi multipla. Mai un bis sarebbe tanto gradito.