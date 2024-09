Milano, 12 settembre 2024 – Santévet, azienda leader nell’assicurazione sanitaria per cani e gatti, è lieta di annunciare la collaborazione con Associazione Il Collare d’Oro, una delle realtà più avanzate in Italia nella preparazione e formazione di cani da assistenza per persone con disabilità.

Grazie ad una generosa donazione, Santévet ha permesso il completamento dell’addestramento di numerosi cani da assistenza, che offriranno un aiuto fondamentale a persone con disabilità fisiche e cognitive.

Associazione Il Collare d’Oro, fondata nel 2019, si distingue per la sua missione di addestrare cani specializzati nell’assistenza a persone con epilessia, diabete, autismo, disabilità motorie e necessità di supporto emotivo e psichiatrico. Attraverso l’esperienza combinata di istruttori cinofili, psicologi e volontari, l’associazione forma questi cani affinché diventino preziosi alleati per coloro che necessitano di assistenza, favorendo un significativo miglioramento della loro autonomia e della qualità della loro vita.

Ogni cane attraversa un percorso di addestramento suddiviso in tre fasi – junior, middle e senior – che lo prepara a rispondere alle specifiche esigenze della persona assistita. Durante la fase finale dell’addestramento, i cani sono in grado di svolgere compiti vitali come riconoscere una crisi epilettica o controllare i livelli di zucchero nel sangue, e intervengono per avvisare il loro compagno umano o altre persone.

“Siamo profondamente convinti che il benessere e il sostegno degli animali possano fare una differenza concreta nella vita delle persone”, ha commentato Leticia González, International Marketing Manager. “La collaborazione con Associazione Il Collare d’Oro ci permette di contribuire a un progetto di grande valore, che non solo sottolinea il legame speciale tra animali e umani, ma mette in luce anche il ruolo indispensabile dei cani da assistenza”.

Grazie al supporto di Santévet, l’associazione potrà continuare a garantire il successo di questi percorsi di formazione, contribuendo a un impatto positivo sulle vite di molte famiglie.

“Ringraziamo di cuore Santévet per la donazione e il prezioso supporto nel dare visibilità ai cani d’assistenza. Siamo felici di vedere che aziende come Santévet si impegnano nel sociale e che valorizzano realtà come la nostra che si impegnano tutti i giorni per il benessere degli animali e il sostegno alle persone più bisognose”, ha commentato Gianfranco Cancelli, Presidente di Associazione Il Collare d’Oro

Questo progetto rappresenta un ulteriore passo nella missione di Santévet di tutelare non solo la salute degli animali domestici, ma anche di valorizzare il loro ruolo nella società, offrendo protezione e assistenza alle persone con disabilità.