Nelle prime ore di sabato mattina è nato il primo pullo di falco pellegrino nel sottotetto del Grattacielo Pirelli. Poi, nel pomeriggio anche il secondo uovo si è schiuso. La schiusa era attesa per lunedì dell’Angelo, ma la cova – come spiegano gli esperti – a causa del freddo si è prolungata. Guido Pinoli, il naturalista che otto anni fa scoprì la presenza della coppia di falchi pellegrini ribattezzati dal web Giulia e Giò nel sottotetto del grattacielo, spiega che «negli ultimi giorni la femmina non ha mai lasciato il nido, non si è alternata con Giò che le ha invece portato il cibo con cui sfamarsi, perché sapeva che la schiusa era vicina». Una campionessa di cure parentali insomma. E una nuova lezione in diretta dalla natura, grazie a una web cam posizionata sul nido. «Possiamo aggiungere che a loro piace stare in questa città, nonostante alcuni disturbi per lavori sul grattacielo, la loro fedeltà al nido è sintomatica». Seguiremo in diretta la schiusa delle altre due uova.

Advertisements

Il nido si trova a 125 metri di altezza, al riparo tra i cavi e le unità esterne dei condizionatori d’aria, da qualche giorno i rapaci covano a turno tre uova. I naturalisti li studiano ormai da otto anni. E l’altezza è perfetta per i loro voli. Qualche studioso ha fatto notare che se il falco pellegrino fosse un aereo sarebbe un capolavoro di meccanica e aerodinamicità. Il naturalista spagnolo Felix Rodriguez De La Fuente lo soprannominò «proiettile vivente»: con un’apertura alare che varia da 80 a 120 centimetri, è conosciuto come uno degli uccelli più veloci al mondo. In picchiata riesce a raggiungere velocità che sfiorano i 360 chilometri orari. La natura lo ha dotato di un corpo a goccia, coda corta e grandi ali che sembrano essere state studiate per sfruttare al massimo i princìpi dell’aerodinamica. All’interno delle sue narici, poi, si trovano degli opercoli che gli consentono di respirare anche in volo. A quelle velocità e altitudini, infatti, la forza e la pressione dell’aria rischierebbe di far esplodere i suoi polmoni.