«Da quasi due anni denunciamo il mancato rispetto dei criteri di autorizzazione per questo esperimento – dice Michela Kuan, biologa responsabile per la Ricerca senza animali ddella Lav – la normativa è ben chiara e il progetto, a nostro parere, se ne discosta in più punti, considerando il protocollo

I macachi hanno già subìto interventi chirurgici, oltre ad addestramenti forzati, anestesie ripetute

che siamo riusciti ad ottenere dopo mesi e mesi di sollecitazioni e richieste». «La sperimentazione animale, che noi osteggiamo per ragioni etiche e scientifiche, è attuabile solo se ci sono riscontri utili per l’uomo e venga messo a punto un modello predittivo per la nostra specie – dice ancora Kuan – ma non ricordiamo di avere avuto garanzie o certezze in merito dai ricercatori che la eseguono e la promuovono., e persino un viaggio di molte ore da Parma a Pisa, per essere sottoposti ad altri esami in un centro, oltretutto, che non ci risulta essere abilitato a lavorare su scimmie, ma solo su uomini: chi ha controllato ogni fase? Quale esperto nell’espressione del dolore e dello stress nei primati ha certificato il loro benessere?». «Manca poco all’ultima partita – conclude Kuan- ma una cosa è certa, noi non ci arrendiamo e continueremo a combattere, per i macachi e per tutti gli animali usati nei laboratori».