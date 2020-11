Una lotta «estrema» potrebbe pensare qualcuno fatta per degli animali? Alla base dello sciopero della fame di Stefania e Barbara (per la prima volta usato in Italia per una causa riguardante gli animali) c’è proprio una visione del mondo in cui l’uomo e gli altri animali non umani hanno pari dignità di vita e di diritti. Per questo le due attiviste combattono mettendo direttamente in gioco il loro corpo anche se le loro condizioni fisiche adesso iniziano ad essere preoccupanti, come sottolinea il medico che le assiste. «È molto dura, ma andiamo avanti – ci dice al telefono Stefania, con la voce che freme per la determinazione e anche la rabbia di non essere ancora riuscita a farsi ascoltare – La nostra è una battaglia politica che chiama in causa tutta la politica e i politici italiani. Io temo molto per la sorte di questi animali rinchiusi e perseguitati e, dopo anni di denunce, proteste, manifestazioni, visto che niente cambiava mi sono sentita costretta a intraprendere questa lotta con il digiuno. Era l’unica via percorribile che vedevo. Come mi ha detto un amico il nostro sciopero è un detonatore che certamente ad un certo punto deflagrerà». «Il desiderio di giustizia non può essere considerato un atto estremo – continua Nosari – Forti della nostra determinazione non dubitiamo che qualcosa accadrà». «Andremo avanti a oltranza, non intendiamo cedere – concludono le attiviste – Non vogliamo essere complici della sistematica violazione dei diritti della popolazione di orsi, qui perseguitati da tempo, per ideologia e interessi economici. Vogliamo che agli orsi del Trentino dia riconsegnato lo status di popolo dei boschi e non vengano più sottratti loro habitat, cibo, tranquillità e libertà».