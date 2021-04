Un bracconiere che stava fuggendo, con altri due uomini, alle guardie di sicurezza del Kruger National Park è rimasto ucciso, calpestato da una mandria di elefanti. A raccontare l’episodio, avvenuto nel weekend del 17-18 aprile, sono stati i responsabili del famoso parco naturalistico sudafricano, spiegando che un secondo bracconiere è stato arrestato, mentre si sta ancora dando la caccia al terzo.

Nei controlli di routine, le guardie forestali hanno avvistato tre cacciatori di frodo, mentre tentavano la fuga dopo essersi imbattuti in un branco di pachidermi, ha raccontato Isac Phaahla, portavoce dei parchi nazionali sudafricani. Le guardie hanno rinvenuto sul luogo un fucile, un’ascia e una borsa per la caccia, come si legge sul sito locale Cgtn Africa.



I bracconieri pare fossero alla ricerca di rinoceronti e non di elefanti. Il Sudafrica, che ospita circa l’80 per cento della popolazione mondiale di rinoceronti, è considerato il «paradiso dei bracconieri», con molte «imprese» che si concentrano proprio nel parco Kruger, anche se il fenomeno è in flessione negli ultimi sei anni. Nel 2020, il bilancio dei rinoceronti uccisi ha raggiunto le 394 unità, con un calo di un terzo rispetto all’anno precedente, secondo i dati del governo. Nonostante questo Phaahla ha dichiarato all’Afp che le incursioni dei bracconieri non sono diminuite e possono arrivare anche a 40 al giorno.