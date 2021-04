Di pappagalli in libertà, nei parchi delle città italiane, se ne vedono ormai parecchi. Ma che ci fanno animali esotici alle nostre latitudini? E, ancora, che ci fanno decine di tartarughe nei laghetti artificiali dei parchi urbani? La risposta, purtroppo, è piuttosto banale: sono lì perché la gente è incivile. Ok, mai banalizzare. Però tra di noi ci sono persone che il senso della civiltà manco sanno dove stia di casa. Persone che, per dire, accolgono in casa animali di cui dopo un po’ si stancano, e allora li abbandonano. Magari nei parchi pubblici, ma questa non è un’attenuante. O, ancora, persone che comprano animali di cui non conoscono nulla, e poi si spaventano degli oneri che la loro gestione comporta. Con il risultato che, ancora una volta, li lasciano al loro destino .

Il regolamento Cites sugli animali esotici è stato adottato proprio per evitare il commercio illegale di specie che nei loro habitat hanno un senso, in luoghi completamente diversi dal punto di vista geografico e climatico, molto meno. Di certo un pappagallo o una tartaruga nascono per essere liberi di volare o di muoversi, seppure lemme lemme, per terreni e laghetti. La scoperta di un traffico di pappagalli e di tartarughe scoperto dai finanzieri del II Gruppo di Genova e dai funzionari dell’Ufficio delle dogane del capoluogo ligure, nell’ambito dell’attività di controllo sui passeggeri provenienti dal Nord Africa, dimostra che invece di strada da percorrere, verso questo percorso di civiltà, ce n’è ancora parecchia. Agenti e funzionari hanno sottoposto a sequestro 43 rare testuggini, della specie «Testudo graeca» e 96 pappagalli di varie specie. Sono animali protetti, in alcuni casi a rischio di estinzione, e sono stati trasportati in Italia illegalmente. I responsabili, persone provenienti dalla Tunisia, ci sono stati denunciati per violazione della normativa Cites e nel caso delle testuggini, in quanto trasportate in anguste scatole di cartone non idonee al trasporto animale, per il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.





Le tartarughe, in attesa di essere restituite alle autorità tunisine per essere reintrodotte nell’habitat naturale da cui sono state illecitamente sottratte, sono state affidate in via temporanea all’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa), mentre i pappagalli sono stati affidati per le cure ad un parco faunistico.

Cites è la Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, siglata nel 1973, a Washington, per proteggere in particolare le specie in via di estinzione e quelle per cui l’allontanamento dal proprio territorio comporta gravi rischi sia di sopravvivenza sia di depauperamento delle zone di origine. Il mercato nero e clandestino alimenta, purtroppo, questo traffico che solo in parte viene intercettato. Le forze dell’ordine possono fare molto, i cittadini ancora di più : non acquistare da mercati illegali, da intermediari improbabili, da fiere campestri e in altre situazioni ad alto tasso di sospetto, è la prima contromisura. Per tutto il resto, come recita il famoso claim, ci sono le forze dell’ordine.