“Impariamo a fare scelte lungimiranti”

“Urge un bando totale del commercio illegale degli animali, in particolare degli animali in via di estinzione. La speranza è che le nuove generazioni ripensino ad un nuovo rapporto con la Natura”. Telmo Pievani, professore ordinario di Filosofia delle Scienze Biologiche presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli studi di Padova, ha scelto il concetto di “lungimiranza” come parola chiave per il nostro modo di agire dopo l’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus.

Nel video che ha realizzato per il WWF Italia, Telmo Pievani ci lascia un messaggio importante: “Dobbiamo imparare a fare delle scelte oggi i cui effetti positivi saranno riscossi da chi verrà dopo di noi.”

[embedded content]

