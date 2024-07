Partire verso nuove destinazioni è sempre una grande avventura ma quando si viaggia con un cane al seguito è importante programmare bene e in anticipo la vacanza per rendere l’esperienza indimenticabile e positiva.

Ecco quindi 5 utili e importanti consigli che arrivano dagli esperti di MSD Animal Health, azienda leader nella salute animale e nella prevenzione, per rendere facile e divertente viaggiare con il proprio amico a 4 zampe:

1. PARTI DAL … VETERINARIO

Alcuni dicono che la vacanza inizia dal viaggio ma non sempre è così. Spostarsi in auto o con altri mezzi può essere stressante, soprattutto per il cane.

Il consiglio è quello di assicurarsi che il proprio cane sia in salute prima di partire. Meglio quindi prenotare una visita di controllo dal medico veterinario in modo da accertarsi che sia emotivamente e fisicamente pronto a viaggiare.

Se il cane ha problemi di salute o è particolarmente timido o aggressivo, è possibile che il veterinario consigli di lasciarlo a casa o di sistemarlo in un ambiente familiare mentre si sta in vacanza.

Se c’è in programma un viaggio oltreconfine o una vacanza in un paese lontano, il cane deve essere provvisto di libretto sanitario e di un certificato che comprovi la validità della vaccinazione antirabbica. La maggior parte delle compagnie aeree richiede che questo certificato sia emesso da un veterinario abilitato non più di 7-10 giorni prima della partenza.

Molte compagnie aeree non accettano di trasportare in stiva cani brachicefali (con naso corto e muso schiacciato) a causa di possibili rischi per la loro salute.

Alcuni cani soffrono d’ansia da viaggio o di mal d’auto pertanto è opportuno chiedere al veterinario quale rimedio portare con sé. Occorre, inoltre, essere cauti nel somministrare sedativi o tranquillanti, soprattutto se si viaggia in aereo, perché tali medicinali possono avere effetti imprevedibili ad altitudini elevate.

Non dimentichiamoci del rischo di pulci, zecche e pappataci e della prevenzione nei confronti della leishmaniosi: il medico veterinario potrà fornirci un piano di prevenzione antiparassitario personalizzato prima della partenza.

2. SOTTOPONI IL TUO CANE A UN “TEST DRIVE”

Se abbiamo deciso di viaggiare in auto e non siamo sicuri che il cane apprezzi la gita, meglio iniziare con degli spostamenti brevi di circa 2-3 ore. È importante osservare se il cane riesce a restare seduto sul sedile posteriore in modo calmo e rilassato. Per alcuni, infatti, è del tutto normale mentre altri soffrono d’ansia o di mal d’auto e si agitano.

3. ANCHE IL CANE DEVE AVERE LA TARGA

Quello che per noi è il luogo di vacanza, per il nostro cane è un posto nuovo tutto da esplorare in lungo e in largo. E quando il cane si trova in un posto nuovo, cambia completamente la sua routine quotidiana e trova moltissimi stimoli nuovi e cose mai viste prima e mille novità inaspettate.

È importante dunque assicurarsi che abbia il microchip e che sia facilmente identificabile tramite un collare che riporti il suo nome, un numero di cellulare e altre informazioni di contatto.

4. FARE LA VALIGIA… DA CANI

C’è chi si porta dietro l’armadio intero e chi, invece, viaggia leggero. Inaspettatamente i cani si trovano nella prima categoria. Dovremo infatti portare con noi il suo cibo (soprattutto se il cane segue una dieta particolare), la sua ciotola, le sue medicine, i suoi premietti preferiti, un collare e un guinzaglio aggiuntivi, una cesta o un trasportino, nonché una buona scorta di acqua per il viaggio. Inoltre, non possiamo dimenticare i suoi giochi, il suo cuscino e la sua copertina, in modo che senta il comfort e il calore di casa anche quando siamo lontani.

5. PROGETTA UN ITINERARIO IL PIÙ POSSIBILE “A MISURA DI CANE”

Mare, montagna o campagna? L’importante è che il nostro amico a 4 zampe sia sempre accettato e gradito.

Quando scegliamo la destinazione per la nostra vacanza, dobbiamo quindi tenere presenti le esigenze del nostro cane. Se da una parte è vero che ci sono sempre più località che accolgono i cani, è altrettanto vero che i regolamenti applicati e le strutture a disposizione possono variare notevolmente da luogo a luogo.

Se viaggiamo in auto, ricordiamoci che il cane ha bisogno di sgranchirsi le zampe, di muoversi, di mangiare e di bere, quindi progettiamo l’itinerario in anticipo con sufficienti soste per permettergli di espletare i suoi bisogni e di giocare.

Se viaggiamo in aereo, cerchiamo di prenotare un volo diretto e ricordiamoci che molte compagnie aeree non trasportano animali in stiva nei periodi particolarmente caldo o freddi. Informiamoci prima su tutte le norme che vengono applicate quando si viaggia con un cane, compreso il tipo di trasportino da utilizzare durante il volo.