Una vera e propria guida per accompagnare tutte le famiglie, passo dopo passo, ad accogliere un nuovo cucciolo nelle proprie case.

Adozione o acquisto? Cane di razza o meticcio? Cosa fare nei primi mesi di convivenza? Quali sono le prime visite da fare? E i vaccini? Questi alcuni degli argomenti trattati nel libro, alla cui realizzazione hanno contribuito 7 autori, tutti esperti in diverse branche della veterinaria, che in modo semplice illustrano come accogliere felicemente un cane in famiglia.

Gennaio 2023 – Accogliere un cucciolo in casa – magari regalato o adottato proprio in vista del Natale – è spesso vissuto come un momento di forte emozione, ma non mancano anche preoccupazioni e apprensioni. Molti sono gli interrogativi che ci si pone con il suo arrivo, sia quando si è già affrontata un’esperienza simile, sia quando ci si prepara per la prima volta a intraprendere quello che può essere considerato un vero e proprio percorso di vita condiviso con il nuovo amico a quattro zampe.

Dunque, per aiutare a rispondere ad alcuni interrogativi e a prepararsi nel modo migliore al nuovo ingresso, MYLAV (https://www.mylav.net/) – laboratorio di analisi veterinarie che si occupa della salute degli animali da compagnia, ma non solo – presenta un nuovo libro dal titolo “Un cucciolo in famiglia. I consigli del veterinario”, edito da MyLav Editions for Pets dedicato a tutti i pet lovers per sensibilizzare all’adozione consapevole di un cucciolo.

“Un cucciolo in famiglia. I consigli del Veterinario”: una guida pratica per accogliere e crescere al meglio il vostro piccolo amico a quattro zampe

Questo nuovo libro è l’espressione concreta della volontà di MYLAV di tutelare, a 360°, la salute degli animali da compagnia. Si tratta, infatti, di una vera e propria guida, accompagnata da illustrazioni, che ha lo scopo di indirizzare il lettore, passo dopo passo, nella scoperta degli aspetti fondamentali da conoscere per accogliere in casa un nuovo cucciolo.

“Questo libro ha lo scopo di aiutarci a conoscere pienamente i nostri compagni di vita iniziando dal momento dell’adozione del cucciolo sino alle principali problematiche scritte nei geni di razza; passando dalle più importanti regole di educazione alla dieta più adeguata per una crescita sana ed equilibrata” spiega il Dott. Guglielmo Giordano, Amministratore Unico di MyLav.

Gli autori dei 12 capitoli sono Medici Veterinari, esperti delle diverse branche della medicina veterinaria affrontate nel libro. Nel dettaglio, queste le tematiche trattate: la scelta tra adozione e acquisto; l’importanza di una visita veterinaria tempestiva cui sottoporre il cucciolo appena arrivati a casa; i comportamenti da attuare e quelli da evitare per favorirne la conoscenza e la corretta educazione; alcuni consigli su come affrontare i primi mesi di convivenza; l’attività di gioco come strumento per educare, da svolgere sia in casa, sia al parco; la scelta tra un cucciolo di razza e un meticcio, e dunque le valutazioni opportune nella scelta; i parassiti; alcune indicazioni sulla profilassi vaccinale; una guida alimentare e un approfondimento sull’alimentazione del cucciolo; la scelta della sterilizzazione e le tempistiche da rispettare; infine, la genetica del cane.

Gli autori: un team di esperti nelle diverse aree trattate dal libro

Alla realizzazione di questo libro hanno partecipato 7 autori, tutti esperti in diverse branche della veterinaria: Dott.ssa Maria Chiara Catalani, Med. Vet. – PhD – Esperto in Medicina Comportamentale; Prof. Nicola Decaro, Med. Vet. – PhD – che si occupa di Malattie Infettive e di Virologia; Dott. Giuseppe Febbraio, Med. Vet. – PhD – Esperto in Gastroenterologia e Consulente nutrizionale; Dott. Isidoro Grillo, Med.Vet. – PhD, si occupa di medicina generale e cardiologia; Dott. Michele Marino – PhD – Biologo Molecolare si occupa di genetica; Dr.ssa Maria Carmela Pisu, Med. Vet. – PhD – esperta in Fisiopatologia della Riproduzione e, infine, Dott. Luigi Venco, Med. Vet. Esperto in Malattie parassitarie e Parassitologia.

“Accogliere un cucciolo in casa è sempre un momento di gioia e di euforia, ma non sempre si hanno (per lo meno all’inizio) gli strumenti per farlo – spiega il Dott. Isidoro Grillo, esperto di medicina generale e cardiologia di MYLAV – A tutte le emozioni, infatti, è necessario affiancare una certa consapevolezza; il nostro libro vuole essere quasi un decalogo, solo con qualche consiglio in più: è importante avere in mente le indicazioni chiave per accogliere e crescere al meglio il nostro nuovo amico a quattro zampe. È vero, in MYLAV ci occupiamo del benessere degli animali da compagnia, ma questo benessere dipende anche proprio da chi li cresce; per questo motivo abbiamo deciso, con un team di esperti dalle differenti competenze, di porci come un alleato e di condividere alcuni strumenti utili per affrontare al meglio questo percorso, che condiviso con un amico a quattro zampe non potrà che essere bellissimo”.