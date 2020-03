Il 13 marzo ci ha lasciati Giovanni Iudicone, attivista storico del WWF di Terracina e vincitore del Panda d’oro nel 2016.

Giovanni ci ha laciato in silenzio, senza far rumore, in un momento in cui l’attenzione di noi tutti è concentrata sull’emergenza coronavirus.

Sembrerebbe quasi averlo scelto il momento Giovanni, sempre schivo ai riflettori, sempre pronto a far spazio ad altri soprattutto ai più giovani. Un pacifico e generoso costruttore di futuro, sempre in marcia, attento al prossimo e al pianeta.

Giovanni ci ha insegnato tanto: le sue competenze sono state linfa per chiunque abbia fatto un pezzo di strada insieme a lui, e con il suo modo di vivere, sempre misurato e schivo, orientanto ai contenuti e non alla vanità o al protagonismo è stato di esempio e ispirazione per ciascuno di noi.

Scegliamo, per ricordarlo, una foto scattata qualche tempo fa durante una manifestazione, mentre in bicicletta con la bandiera del Panda a testa alta guarda avanti, come ha sempre fatto nel corso della sua vita, sostenendo e trascinando con gentilezza tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo a guardare al futuro, a sfide nuove o vecchie ancora da vincere.

In questi giorni difficili non avremo la possibilità di salutare Giovanni nel modo dovuto, ma raccogliamo volentieri le sfide non ancora vinte ed insieme agli Amici del WWF di Terracina ci proponiamo di rinnovare il suo incessante lavoro, di celebrarlo in qualche modo, convocando presto iniziative sui temi a lui cari, credendo sia il modo migliore per ricordarlo, credendo sia il modo che più avrebbe apprezzato.

