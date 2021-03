La scossa elettrica arriva all’improvviso: l’asta con due elettrodi si conficca in un punto a caso del corpo della cane procione. In pochi secondi l’animale resta immobilizzato. Non è morto, non ancora: per diversi minuti sarà bloccato in un’atroce agonia, in attesa dell’arresto cardiaco che metterà fine alle sue sofferenze. E vista la sbrigatività delle operazioni — l’elettrocuzione, spiegano gli esperti, andrebbe effettuata direttamente al

Humane Society International

cervello, non sul tronco, per provocare una morte immediata — non è detto che sarà del tutto incosciente quando finirà sul banco dell’addetto alla scuoiatura. Dove avverrà la conclusione cruenta di una vita miserevole, trascorsa all’interno di minuscole gabbie dove è impossibile muoversi e dove gli animali sviluppano comportamenti schizofrenici tipici della costrizione. La pelle dei cani procioni, che sono dei canidi appartenenti alla tribù delle volpi, è molto richiesta dall’industria della moda. E che nella fattoria in cui è stata condotta l’indagine in incognito disono trattati senza alcun briciolo di compassione. Una volta separate dalla pelliccia, le carcasse vengono abbandonate sul terreno. Ma da quello che hanno appreso gli osservatori di Hsi, quella carne arriva anche ad un mercato alimentare parallelo e consumata da ignari clienti di ristoranti.