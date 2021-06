La Grande Barriera Corallina australiana — il più grande sistema corallino al mondo che si estende per oltre 2.300 chilometri — potrebbe essere aggiunta alla lista Unesco dei siti del patrimonio mondiale che sono «in pericolo». È quanto si legge nella bozza di raccomandazione dell’Agenzia dell’Onu per il patrimonio mondiale, in vista della riunione che si terrà a luglio in Cina. Tra le indicazioni riportate nel documento, l’Unesco ha chiesto all’Australia di «intraprendere azioni accelerate a tutti i livelli possibili» contro il cambiamento climatico. Partendo dal «miglioramento della qualità dell’acqua», come si legge sulla Bbc.

A rischio nel Great Reef ci sono circa 400 tipi di corallo, 1.500 specie di pesci e 4.000 varietà di molluschi. L’ambiente in pericolo a causa del riscaldamento dell’acqua del mare e dell’aumento della sua acidità dovuta alla maggiore presenza di anidride carbonica Il governo di Canberra ha — però — annunciato che impugnerà la decisione di includere la Grande Barriera Corallina — inclusa nel patrimonio mondiale dal 1981 — nella lista dei siti in pericolo (se la barriera venisse declassata, sarebbe la prima volta che un sito patrimonio verrebbe inserito nell’elenco «in pericolo»).



«Sono d’accordo che il cambiamento climatico globale è la più grande minaccia per le barriere coralline del mondo, ma è sbagliato, a nostro avviso, designare la Grande barriera corallina meglio gestita al mondo in un elenco di siti in pericolo», ha osservato la ministra australiana dell’ambiente Sussan Ley. Una posizione contestata dalle organizzazioni ambientaliste che denunciano la «mancanza di volontà del governo di Canberra» di ridurre le emissioni responsabili dell’effetto serra (preferibilmente entro il 2050). L’Australian Marine Conservation Society insieme ad altre associazioni ambientaliste che difendono gli oceani, ha chiesto nelle scorse settimane all’Unesco di rafforzare e riconoscere lo «status di pericolo» in cui versa la barriera, e spera che il governo australiano si impegni in una azione più ambiziosa per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi, mentre secondo le politiche attuali gli sforzi in campo sono coerenti a uno scenario di «2,5°- 3°C».

Un patrimonio inestimabile, quello della Grande Barriera Corallina, che ospita 400 tipi di corallo, 1.500 specie diversi di pesci e 4.000 varietà di molluschi. Già dall’inizio degli anni Novanta, però, l’ambiente ha iniziato a deteriorarsi non solo per l’eccessivo riscaldamento dell’acqua del mare, ma anche per l’aumento della sua acidità dovuto alla maggiore presenza di anidride carbonica nell’atmosfera.

Fonte Corriere.it