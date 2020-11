«Unisciti a noi!». È questo l’invito lanciato dall’onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente (Leidaa). Una chiamata all’azione rivolta a tutti coloro che amano gli animali e vogliono dedicare il proprio tempo alle famiglie colpite dal Covid. Dopo le decine di migliaia di casi presi in carico nella prima fase della pandemia, sono circa

3mila (tra

i proprietari sono in isolamento o, purtroppo, hanno perduto la vita a causa della malattia.

Il racconto dei volontari

richieste di intervento e di informazioni) quelli trattati dal servizio «Leidaa per emergenza Covid-19» nei primi quindici giorni di ripresa a pieno ritmo dell’attività, di cui 400 risolti con la presa in carico dell’animale perché«Siamo in prima linea — spiega Brambilla — in un compito nobile, al servizio del Paese» ( tutte le informazioni sul servizio sono reperibili sul sito www.leidaa.info o al numero 02-94351244).

A chiamare all’azione sono anche — in un video — i tanti volontari già impegnati nell’associazione. Come Maria Vittoria, detta Mavi, ingegnere biomedico madre di due figli, che racconta: «Ho una vita bella intensa, ma mi sembrava doveroso spendermi in prima persona». O Viviana, imprenditrice del settore turismo, che ha «scelto la Leidaa per aiutare le persone che hanno bisogno», mentre Andrea, studente universitario, ha scoperto questa possibilità «grazie ai social» e ha deciso di coglierla, senza pensarci troppo. Come Isabel, anche lei studentessa. C’è, poi, Viviana — insegnante di nuoto — che ha scelto di dedicare il suo tempo mentre i centri sportivi sono chiusi, o Flavia — impiegata amministrativa — che continuando a lavorare e ha scelto «di ripagare questa mia fortuna così».Senza dimenticare Raffaella che, con tutte le protezioni per evitare il contagio, ogni giorno a Catania si prende quotidianamente cura di Milly e Lea, due cani di una famiglia in quarantena.O Katia, che a Milano ha adottato Bijoux, una cucciola che ha perso il proprietario a causa del coronavirus, e ha deciso di entrare a far parte dei volontari Leidaa. Basta poco— insomma — per «fare un’esperienza appagante», «trovare il proprio posto» e «supportare persone e animali». C’è bisogno di fare qualcosa per gli altri, «e questa è una cosa che fa bene al cuore», dicono tutti in coro.