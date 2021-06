Joe Biden e la first lady Jill hanno annunciato la morte di Champ, uno dei loro due cani. «Siamo rattristati nel riferire che il nostro amato pastore tedesco Champ è morto in pace a casa. È stato il nostro fedele compagno negli ultimi 13 anni ed è stato adorato dall’intera famiglia Biden», hanno scritto il presidente e la first lady in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca.