Mei Xiang, che ha 22 anni, è stata inseminata artificialmente il 22 marzo con lo sperma di Tian Tian, un altro panda gigante residente allo zoo di Washington che compirà 23 anni alla fine del mese. Dall’arrivo di due panda nel 2000, Mei Xiang ha dato alla luce tre cuccioli sopravvissuti: i maschi Tai Shan nel 2005 e Bei Bei nel 2015, e una femmina, Bao Bao, nel 2013. I tre sono stati restituiti alla Cina nel giorno del loro quarto compleanno, in virtù di un contratto di partnership che attribuisce alla Cina la proprietà dei panda. Mei Xiang e lo stesso Tian Tian torneranno in Cina il prossimo dicembre. In base all’accordo Usa-Cina, lo zoo americano versa 500mila dollari all’anno per la tutela dei panda in Cina. Meno di 2.000 panda giganti vivono ancora nel loro habitat naturale in Cina, mentre altri 600 circa vivono negli zoo e nei centri di riproduzione di tutto il mondo.