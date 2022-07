Insieme al caldo estivo e alla voglia di vacanze, torna purtroppo anche il fenomeno degli animali domestici abbandonati. Nonostante sia un vero e proprio reato secondo l’articolo 727 del codice penale italiano, questa pratica continua a verificarsi: a giugno dello scorso anno, ad esempio, gli abbandoni di cani e gatti erano aumentati considerevolmente rispetto all’anno precedente (+17% per i cani e +60% per i gatti). [1]

Risulta quindi sempre più cruciale sensibilizzare su una cura adeguata dei propri pet. Luxpets (parte di Lenet Group), primo marketplace lusso per gli animali da compagnia, crede fermamente in questo messaggio, così come nell’importanza di condividere le vacanze estive con i propri compagni a quattro zampe. Mare, montagna o città: qualunque opzione si scelga è importante essere preparati e fare in modo che il proprio pet sia a proprio agio, così da trascorrere, insieme, ferie indimenticabili.

“Luxpets è il primo luxury marketplace per i pet, ma è soprattutto una fonte di informazione per avere prodotti e servizi tailor made che possano garantire loro cura e benessere ” ha dichiarato Simon Thun, Vice presidente Lenet Group e ideatore della piattaforma “Il nostro obiettivo è creare una vera e propria community alla quale fornire soluzioni personalizzate per il proprio animale domestico”.

Per questo Luxpets ha ideato 3 travel kit con gli oggetti da non dimenticare in valiga e di cui non è possibile fare a meno per la cura del proprio pet:

Kit montagna

Che sia un’escursione più ad alta quota o una camminata lungo percorsi meno impegnativi, gli amici a quattro zampe necessitano alcuni accorgimenti e attenzioni.

Un impermeabile in materiale sostenibile, idrorepellente e riflettente sarà fondamentale per la sicurezza del proprio animale, in qualsiasi condizione meteorologica e temperatura esterna, così da essere al riparo dai famigerati temporali estivi. Altrettanto utile una giacca dal tessuto traspirante – che possa proteggere dal caldo ed essere bagnata per mantenere la giusta umidità sul corpo – e repellente insetti . Un esempio ottimale è il tessuto con fantasia zebrata che, secondi studi effettuati sulle zebre[2], allontana gli insetti in modo naturale. Sono molti, infatti, i piccoli animaletti che si possono incontrare tra i boschi (ma non solo): alcuni possono rappresentare un pericolo per i pet. Una coperta in cotone può essere un’alternativa più pratica rispetto alla cuccia, rendendo ancora più confortevole il riposo dei pet dopo giornate movimentate passate all’aria aperta. Anche un plaid con tecnologia FIR può venire in soccorso in tal senso: in particolare, la tecnologia a raggi infrarossi aiuta il recupero degli animali da compagnia se particolarmente stanchi dopo giorni fisicamente impegnativi. Nel bagaglio per i monti non possono poi mancare un collare porta GPS e il relativo device per tenere sempre sotto traccia i movimenti del proprio animale, anche a distanza, monitorando allo stesso tempo il suo stato di salute. Immancabili anche una ciotola portatile e richiudibile e una ciotola con sistema refrigerante per una comoda nutrizione e idratazione sia durante le passeggiate sia nella casa in montagna. Infine, utile nel corredo una pomata per zampe e naso per ripristinare morbidezza e idratazione cutanea dopo ore all’aria aperta in un ambiente montanaro.



Kit mare

Il mare è sinonimo di spiaggia e tuffi ma anche di passeggiate e escursioni alla scoperta del luogo di villeggiatura. Per entrambe le opzioni, è importante ricordarsi di alcuni oggetti utili da avere in valigia.

Dopo una sana nuotata nel mare e giochi con schizzi sulla riva da svolgere al mattino presto o nel tardo pomeriggio per evitare i momenti più caldi, è importante eliminare la salsedine e detergere il proprio animale con acqua dolce aiutandosi con uno shampoo idratante e ricco di vitamine per un’adeguata idratazione. Una routine da chiudere con l’utilizzo di un accappatoio per asciugare rapidamente il proprio pet. Camminare ed essere esposti per lungo tempo al sole può comportare dei rischi per gli animali: una giacca protettiva dai raggi UV è l’indumento perfetto per questo tipo di situazioni, abbinata ad un cappellino o una bandana per proteggere ulteriormente dal sole. In ultimo, possono rivelarsi utili compagni di viaggio anche un collare con GPS per localizzare sempre il proprio pet e una ciotola portatile e richiudibile per essere sempre pronti ad ogni esigenza.



Kit città

L’estate in città può portare belle sorprese, tra visite ai musei (ovviamente pet friendly) o passeggiate serali per il centro. Non bisogna però sottovalutare le esigenze che gli amici a quattro zampe potrebbero avere.