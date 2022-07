Nei mesi estivi sono tantissimi gli italiani che iniziano ad andare in vacanza, e se pensiamo che nel

nostro Paese il rapporto tra abitanti e animali domestici è di quasi 1:1 (64,8 milioni gli animali

d’affezione su 58,98 milioni di italiani 1 ), sorge spontanea una domanda: ma gli italiani, quando

partono, lasciano il proprio animale domestico in pensione o lo portano con sé? Sembrerebbe che

siano sempre di più i nostri concittadini che decidono di partire senza lasciare a casa il proprio

fedele amico a quattro zampe (cane, gatto o furetto che sia). Proprio per questo, MYLAV

(www.saluteanimale.net) laboratorio di analisi veterinarie che, con un team di esperti a 360°, si

prende cura della salute di cani, gatti, cavalli e altri animali da compagnia – ha pensato di

realizzare una piccola guida su tutto ciò che bisogna sapere quando si parte per le vacanze

con il proprio amato pet.

La prima cosa da sapere è che quando si viaggia con il proprio animale domestico, cane o gatto

che sia, è fondamentale avere sempre con sé il certificato di iscrizione all’anagrafe 2 , il libretto

sanitario dell’animale aggiornato con anche i dati del proprietario, i dati dell’animale, tutte le

vaccinazioni effettuate e la data in cui queste sono state fatte. Il libretto sanitario, infatti, è un utile

promemoria per ricordare i trattamenti somministrati all'animale, anche se non si tratta di un

documento ufficiale.

Cosa fare prime di partire e durante il viaggio

“Prima di partire, è opportuno andare dal proprio medico veterinario di fiducia per un check up

completo dell’animale, onde evitare di arrivare in vacanza e di incappare in spiacevoli

inconvenienti. Andare dal veterinario può anche essere utile per chiedere direttamente a lui cosa è

necessario sapere relativamente alla destinazione scelta per le vacanze” spiegano da MYLAV.

Prima di iniziare il viaggio vero e proprio, è meglio tenere il cane a digiuno almeno qualche ora,

onde minimizzare i possibili inconvenienti per gli interni dei nostri mezzi di trasporto. In viaggio,

bisogna tenere sempre dell’acqua fresca a portata di mano, soprattutto se fa caldo e se non si

è provvisti di aria condizionata. Se si viaggia in auto, ed è possibile, potrebbe essere utile fare

qualche sosta, per permettere al cane (o al gatto) di rilassarsi un po’ e di sgranchirsi le zampe.

Viaggiare con il cane: in treno, nave e in aereo (sempre con guinzaglio e museruola)

Sono tantissime le compagnie (aeree, ferroviarie e nautiche) che permettono di trasportare cani e

gatti a bordo. Trenitalia, ad esempio, consente il trasporto a titolo gratuito di animali di piccola

taglia all’interno degli appositi trasportini, sia in prima che in seconda classe 3 . Se si ha un animale

di taglia maggiore è sempre consentito il trasporto, previo pagamento di un biglietto ridotto

comunque del 50%.

Per quanto riguarda l’accesso degli animali sugli aerei, non vi è una regolamentazione unica per

tutte le compagnie aeree. Se l’animale è di piccole dimensioni, è possibile che sia ammesso in

cabina, se si parla invece di cani di media o grossa taglia questi devono necessariamente

viaggiare in stiva (all’interno di apposite gabbie dedicate). In Italia la vaccinazione antirabbica non

è più obbligatoria, tuttavia molte compagnie aeree, anche su tratte italiane, possono richiedere,

anche in correlazione con la tratta, che cani, gatti e furetti viaggino accompagnarli dalla

attestazione di avvenuta vaccinazione (da non meno di 21 giorni). Chiaramente, per spostamenti

dall’Italia per l’Italia, anche cani inferiori a tre mesi possono viaggiare senza necessità di certificare

un trattamento antirabbico.

Sui traghetti, infine, cani e gatti possono generalmente stare sul ponte con il proprio padrone,

anche qui a patto però che abbiano sempre guinzaglio e museruola, quando non vi sia l’obbligo di

contenimento nelle apposite gabbie.

“Queste specifiche non valgono però ovviamente per i cani guida, i quali possono viaggiare

sempre insieme al proprio proprietario, purché abbiano museruola e siano sempre tenuti al

guinzaglio” specificano da MYLAV.

Viaggiare all’estero col proprio amico a quattro zampe

Se si viaggia in Paesi Comunitari, cani, gatti e furetti devono essere accompagnati da un

passaporto 4 . Per il rilascio del passaporto, l’animale deve essere regolarmente iscritto in

un’anagrafe riconosciuta e identificato mediante microchip 5 . Se l’animale ha più di tre mesi, deve

essere stato vaccinato per la rabbia in una data successiva all’identificazione con microchip, pena

la mancata validazione della vaccinazione.

Il numero massimo di animali (cani, gatti e furetti) che possono accompagnare il

proprietario/persona autorizzata durante un singolo movimento a carattere non commerciale non

deve essere superiore a cinque. In caso di viaggio nel Regno Unito è bene conoscere in

anticipo se la razza del proprio cane non è tra quelle vietate in Inghilterra.

Per i viaggi in Paesi Terzi, è necessario che il proprietario dell’animale contatti la rappresentanza

diplomatica in Italia del Paese da visitare per avere istruzioni sul modello di certificazione e sul tipo

di controlli da certificare.

“Viaggiare con il proprio amico a quattro zampe può essere un’esperienza bellissima, a patto che

si arrivi preparati. Cani e gatti sono come bambini, bisogna pensare a tutto l’occorrente che ci può

servire in vacanza, magari preparando un’utile lista prima di partire e verificando, una volta fatta la

valigia, di non aver dimenticato nulla. Se si porta con sé tutto l’occorrente e si è a posto con

vaccinazioni e libretto sanitario, ci si potrà godere del meritato riposo con il proprio pet, che sarà

ben felice di condividere con la propria famiglia anche le vacanze estive” concludono gli esperti.