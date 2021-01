Si era rifugiata nel campo sportivo della chiesa di sant’Ambrogio, a Roma, dopo che tutta la sua famiglia era stata uccisa. Ora «Vittoria», femmina di cinghiale, è stata salvata e presa in carico dai volontari della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente. L’animale — unico superstite insieme con il fratello «Diego» della famiglia di cinghiali sterminata il 16 ottobre nel parco Advertisements – rischiava anch’essa l’abbattimento, ma è stata presa in carico da Paola Samaritani, responsabile fauna selvatica Roma di Leidaa ed è stata trasferita giovedì a Perugia, al Centro di recupero animali selvatici dell’Ente nazionale protezioni animali (qui il video del salvataggio di «Diego»).

Mercoledì sera «Vittoria» — come l’hanno non a caso chiamata i volontari che si sono presi cura di lei — era stata avvistata mercoledì sera nel quartiere da alcuni cittadini che avevano allertato le forze dell’ordine, prima di rifugiarsi nel cortile della Chiesa. Per tutta la sera i volontari hanno accudito l’esemplare, parlando con i vigili, la Regione Lazio e con il parroco, don Marco Vianello. Una volta pianificato anche il trasferimento al Cras di Perugia, la Leidaa — con la presidente, l’onorevole Michela Vittoria Brambilla, ha formalmente inviato via PEC una lettera a tutte le autorità competenti nella quale chiedeva di non procedere alla «oppressione eutanasica» dell’animale, prevista quale extrema ratio dal Protocollo d’intesa tra Regione Lazio, città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale per la gestione del cinghiale. La Leidaa si è, inoltre, impegnata a prelevare la cinghialina e a trasferirla a proprie spese in una struttura idonea.