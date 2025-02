Sabato 15 marzo 2025 alle ore 18.00, Rosso20sette arte contemporanea presenta The(Street)

Art of Peace a cura e con un testo di Giorgio Silvestrelli: in mostra 12 street artist

internazionali, alcune delle più importanti firme del mondo della street art, dagli storici artisti

americani Swoon, Ron English e Shepard Fairey, alla prima street artist afghana Shamsia

Hassani, nota per le sue opere sui muri di Kabul che ritraevano le donne afghane e le loro

richieste di libertà. In esposizione una piccola opera di Banksy che racconta il dramma di Gaza;

alcuni lavori su legno che ritraggono le bandiere di pace della street artist sudafricana Faith 47;

un’ opera su tela della nota street artist tedesca Hera of Herakut, una recente opera messa in

strada dall’artista senza volto Laika, fino ad arrivare alla spagnola Lula Goce, la siriana Dina

Saadi, Dot Dot Dot e il danese Balstroem.

Tutte le opere esposte saranno accompagnate da un testo sulla pace scritto direttamente dagli

artisti.

Come scrive il curatore: «Nel mondo di oggi, a causa di quello che viviamo e vediamo, viene

spontaneo desiderare la PACE. La collettiva The (Street) Art of Peace nasce con la chiara volontà

di raccontare questo sentimento, questo sogno collettivo che tutti ci accomuna ma sempre così

sfuggente. Il nome è un chiaro riferimento a The Art of War (L’Arte della Guerra) di Sun Tzu,

antichissimo testo cinese del VI a.C. che spiega tecniche e strategie militari. Al titolo di questo

famosissimo trattato è stata aggiunta la parola “Street” perché le opere esposte sono state

realizzate, appunto, da street artist di fama mondiale. La parola “Peace” ha sostituito “War” perché

è essenziale e imprescindibile diffondere questo messaggio, oggi più che mai. […]

The Street Art of PEACE prova a dare allo spettatore la possibilità di investigare le diverse “visioni”

della PACE prodotte da grandi nomi del panorama della street art mondiale. Alcune delle opere

esposte sono originali, uniche e realizzate appositamente per questa collettiva. Così la PACE da

concetto astratto, intangibile, utopico, si fa immagine. Ed è evidente quanto le immagini abbiano

un forte impatto su di noi. The (Street) Art of PEACE spera di regalare allo spettatore un momento

di riflessione, di benessere, di tranquillità e, perché no, proprio di PACE. Allo stesso tempo mette in

guardia i visitatori su quanto sia urgente e determinante che tutti INSIEME continuiamo ad

impegnarci affinché la PACE sia un diritto di tutti.»