Fluttuare tra pesche, ciliegie e mele cotogne, nel Pennacchio di Venere e Amore. O ancora esplorare nel dettaglio il Consiglio degli Dei, e poi seguire Venere sul cocchio dorato trainato da colombe, per ritrovarla al cospetto di Giove, trasformata in una fanciulla dalla pettinatura semplice.

Suscita una certa emozione esplorare a distanza ravvicinata Le storie di amore e Psiche, opera di Raffaello, Giulio Romano e Giovan Francesco Penni, ma anche il pergolato, indovinando le specie animali dipinte da Giovanni da Udine su disegno di Raffaello a Villa Farnesina.

A partire da oggi, mercoledì 6 maggio, un sistema interattivo permetterà a chiunque di esplorare da casa, in versione digitale, la sublime Loggia della residenza di Agostino Chigi, il ricco banchiere e committente di Raffaello, morto cinque giorni dopo l’Urbinate.

In attesa di tornare a stupirsi dal vivo di fronte alla magnificenza della Villa di Via della Lungara a Roma, e di visitare, a partire da ottobre prossimo, due importanti mostre dedicate al Maestro di Urbino, un apposito sito web, su progetto scientifico di Antonio Sgamellotti e del Conservatore della Villa Farnesina Virginia Lapenta consentirà agli utenti di immergersi tra i capolavori della Loggia realizzata da Raffaello e dalla sua bottega.

Una visita ravvicinata

Basta seguire l’apposito link per ritrovare tre sezioni (La Favola di Amore e Psiche di Raffaello e Giulio Romano, i Festoni, gli Animali di Giovanni da Udine) e trovarsi a tu per tu con i personaggi del ciclo pittorico arricchiti da informazioni di carattere storico e tecnico-artistico. Sarà così molto più semplice distinguere le 170 specie presenti nei festoni vegetali, oltre alle 50 figure di animali rappresentate nelle vele della volta.

I dettagli pittorici – solitamente difficilmente visibili a causa degli otto metri che separano il visitatore dalla volta – si fanno più nitidi e anche le informazioni botaniche, zoologiche, iconografiche, ci aiutano a cogliere meglio il significato delle figure.

In autunno e nella prossima primavera due mostre su Raffaello

Dal 6 ottobre al 6 gennaio 2020 l’antica residenza di Agostino Chigi accoglierà la mostra Raffaello in Villa Farnesina: Galatea e Psiche, a cura del gruppo di ricerca coordinato da Antonio Sgamellotti. In questa occasione saranno svelati i disegni sull’intonaco, scoperti negli anni Settanta, al di sotto del Polifemo di Sebastiano del Piombo e del Trionfo di Galatea di Raffaello, che fino adesso non sono mai stati esposti al pubblico.

Verranno inoltre presentati i restauri dei cinque paesaggi nella Loggia di Galatea attribuiti a Gaspard Dughet.

Slitta invece al 25 marzo 2021 il percorso espositivo Raffaello e l’Antico nella Villa di Agostino Chigi a cura di Alessandro Zuccari e dalla storica dell’arte Costanza Barbieri che riallestirà, almeno in parte, la collezione del Chigi nel suo luogo originario.

Leggi anche:

• Gli echi del mito in un capolavoro di Raffaello simile a una danza: il Trionfo di Galatea

• I grandi capolavori di Raffaello

Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram