Raffaello Sanzio e Giulio Romano, Trasfigurazione, 1518-1520, Tempera grassa su tavola, 279 x 410 cm, Pinacoteca Vaticana, Città del Vaticano | © Governatorato SCV – Musei Vaticani



– In occasione delle celebrazioni del 500° anniversario della morte di Raffaello Sanzio in ragione dell’emergenza sanitaria in Italia che ha forzato alla chiusura di tutti i musei, i luoghi di cultura e le mostre d’arte, ARTE.it ha deciso di offrire ai propri lettori un nuovo canale dedicato a Raffaello.

All’indirizzo www.arte.it/raffaello sono pubblicati, articoli, gallerie immagini, tutte le mostre che saranno visitabili dopo il 3 aprile e una mappa con selezione delle opere italiane e internazionali più famose dell’artista nato ad Urbino nel 1483 e morto a soli 37 anni nel 1520 a Roma.

Nei prossimi giorni continueremo ad aggiornale il nuovo canale e a cercare di informare e intrattenere il pubblico dei nostri lettori in questo momento così difficile per il mondo dell’arte e della storia del nostro paese.

VIVA L’ARTE, VIVA L’ITALIA