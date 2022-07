Scade il 17 luglio 2022 il termine delle iscrizioni per partecipare alla quarta edizione di Artkeys

Prize-Festival di arte contemporanea nelle diverse categorie di pittura, scultura e

installazione, fotografia, video arte e performance.

Il Premio si rivolge a tutti gli artisti del panorama nazionale ed internazionale, senza limiti di età e

nazionalità: la Giuria composta da Manuela De Leonardis (Storica dell’arte, Giornalista e

Curatrice indipendente), Alberto Dambruoso (Critico d’arte), Marilena Morabito (Curatrice) e da

un quarto giurato che sarà presto svelato, selezionerà 70 artisti le cui opere saranno protagoniste

di una mostra collettiva nell’area dell’Ex Tabacchificio di Borgo Cafasso, a due passi dall’area

archeologica di Paestum, dal 19 al 27 novembre 2022.

Durante il vernissage del Premio saranno annunciati i vincitori di ogni sezione: ai primi posti sarà

corrisposto un premio in denaro (dotazione complessiva 8000 euro), mentre ai secondi posti

saranno offerte delle “Residenze d’Arte”, messe a disposizione da enti e aziende presenti su

tutto il territorio cilentano.

Il Premio ArtKeys è organizzato dall'Associazione Blow-Up e dal Collettivo Vyolaa, composto dagli

artisti Marianna Battipaglia, Mabel D’Amore, Nadia Miglino, Francesco Monk e Rudy Zoppi, con lo

scopo di promuovere e valorizzare l’arte contemporanea nella splendida cornice del Parco

Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni. Le passate edizioni del Premio hanno visto

la partecipazione di artisti provenienti da ogni parte di Europa e del mondo, grande riscontro di

pubblico e delle istituzioni, nonché le collaborazioni con il Castello Angioino Aragonese di Agropoli,

il Museo del Mare di Pioppi, il Castello di Pollica e con i comuni di Agropoli, Laureana Cilento,

Rutino e Cetara. Grandi nomi anche per le Giurie con la presenza di Daniele Ciprì, Antonio

Rezza e Flavia Mastrella, Antonello Tolve, Gianni Comunale, Nuvola Lista, Giulio Rincione,

Roberto Sottile, Enrica Feltracco, Antonello Silverini, Grazia La Padula e Lorenzo Ruggero.

Il Premio ArtKeys nasce con la volontà specifica di rafforzare il valore dell’Arte come spirito di

rinascita e di contributo all’incentivazione del turismo e dell’imprenditorialità, mettendosi in

correlazione con il territorio in cui nasce, il Cilento, patria della dieta Mediterranea, dove Ancel

Keys, biologo e fisiologo statunitense, la studiò e pose le basi per farla divenire bene protetto

dell'umanità Unesco. A lui è dedicato e ispirato il nome del Premio, che intende assimilare la

tenacia e i valori con cui il biologo ha lavorato e valorizzato il territorio cilentano e la dieta

mediterranea. Il movimento Artkeys ha quindi come obiettivo primario la promozione degli artisti

che sviluppano la propria arte all'interno di questo contesto: le precedenti tre edizioni di Artkeys

Prize hanno, infatti, permesso una maggiore conoscenza del territorio richiamando un incredibile

numero di turisti e visitatori che hanno potuto, così, scoprire le ricchezze e le peculiarità del

Cilento.

ArtKeys Prize indice ogni anno anche un contest, Artkeys Box, per la selezione di

un’illustrazione a tema libero che verrà stampata con tecnica serigrafica sul box del catalogo

del Premio che raccoglie tutte le opere selezionate: il box di quest’anno, che verrà consegnato a

tutti i finalisti e ai componenti della Giuria, sarà illustrato da Lorenza Pleuteri, vincitrice del contest

Artkeys Box 04.

Per partecipare ad ArtKeys Prize è possibile inviare la propria candidatura attraverso la pagina di

registrazione. nel sito web www.premioartkeys.it : all’interno del modulo è possibile scegliere una

sezione a cui partecipare e caricare le opere desiderate. Sono ammesse candidature da parte di

associazioni, collettivi, gruppi o singoli artisti. I 70 finalisti saranno annunciati dal 1 settembre 2022.