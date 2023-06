L’asta rappresenta quindi un’opportunità unica per gli appassionati d’arte e i collezionisti che potranno così contribuire ad una nobile causa, finanziando l’istruzione del giovane Phi Phi.

Attraverso una paletta cromatica minimale , l’artista ha creato opere che riflettono la spiritualità buddista, l’animismo e l’isolamento di questa terra unica . Barzini ha intrapreso un viaggio improvvisato, lasciandosi guidare dal caso, fermandosi dove l’ispirazione lo ha colpito. I suoi lavori, come nell’antica tradizione dei viaggiatori col blocco-notes, riflettono l’osservazione diretta di luoghi e scene della vita quotidiana di un mondo sconosciuto , a volte enigmatico e lontano dai valori e dai ritmi occidentali, ma misteriosamente comunicativo. In quest’atmosfera rarefatta, il pittore-viaggiatore passa felicemente dall’osservazione alla contemplazione.

Martedì 27 giugno 2023 alle ore 18.30 la Galleria MO.C.A. di Roma è lieta di ospitare l’asta delle opere della mostra “LAOS” di Andrea Barzini , rinomato regista, scrittore e artista. Per l’occasione verranno proposti sette disegni su carta , insieme a tre opere su tela , un carnet de voyage dell’ultimo viaggio di Barzini in Indocina e nei luoghi primitivi e suggestivi del Laos .

