Scopri le ottantasei gallerie d’arte che affiancheranno alle opere di artisti già affermati in tutto il mondo (da Matisse a Picasso, da Boccioni a Crippa, da Fontana a Gottuso, etc..), nuove correnti e pittori emergenti tutti da scoprire e da valorizzare.

Con la primavera nell’aria sta per tornare la bellezza di Bergamo Arte Fiera (BAF), la mostra mercato di Promoberg Srl dedicata all’Arte moderna e contemporanea giunta alla 17esima edizione . L’evento è di scena dal 25 al 27 marzo 2022 alla Fiera di Bergamo , distribuito su 7000 metri quadrati di superficie.

